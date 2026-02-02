Fran Sánchez, psicólogo: “No mientas a tu pareja. Una mentira que se descubre es uno de los mayores venenos para una relación”

La silueta de una pareja. (Adobe Stock)

En el universo de las relaciones de pareja, el impacto de la deshonestidad suele subestimarse y, a menudo, los intentos por evitar un conflicto inmediato siembran las semillas de una desconfianza mucho más profunda. El psicólogo Fran Sánchez, conocido por su labor de divulgación en TikTok desde la cuenta @minddtalk, advierte sobre los riesgos de caer en pequeñas falsedades en el día a día. “Una mentira que se descubre es uno de los mayores venenos para una relación, y no importa demasiado cuál sea el motivo que te lleve a mentir”, advierte en una de sus últimas publicaciones.

Según Sánchez, los motivos más comunes para mentir tienen que ver con evadir discusiones o evitar herir los sentimientos de la otra persona. Y pone ejemplos cotidianos que ilustran estas dinámicas y en los que podría caer cualquiera sin mala intención: “Es que ha sido el cumpleaños de mi ex y la he felicitado y mi pareja me ha preguntado, pero creo que voy a decirle que no lo he hecho, no vaya a ser que esto le moleste y genere una discusión”.

Otro escenario habitual que apunta consiste en minimizar conductas que uno prefiere ocultar, como, ejemplifica: “Estoy dejando de fumar, el otro día quedé con mis amigos, me eché un cigarrillo y mi pareja me ha preguntado; voy a decirle que no, no vaya a ser que esto me meta en un lío”. Para el psicólogo, estos escenarios, como tantos otros, solo pueden llevar a que la persona a la que se oculta información se sienta traicionada si se entera de la mentira.

Qué pasa cuando se descubre la mentira

El especialista indica que el problema de fondo surge cuando la mentira sale a la luz. “Si tu pareja descubre esa mentira o varias, por pequeñas que puedan parecer, empezará a pensar que para ti mentir es legítimo, que para ti mentir está justificado en función de un criterio que tú mismo estableces, que de algún modo para ti el fin justifica los medios y empezará a desconfiar de todo”, explica. Esta espiral de dudas puede desembocar en una crisis para la que no hay remedio: “Una confianza rota es, si no el fin, casi el fin asegurado de una relación”.

No se trata, aclara Sánchez, de eliminar los espacios individuales o exigir que todo se comparta sin excepción. “Esto no va de tener que contar lo absolutamente todo como si fuerais dos personas fusionadas o de que tú no puedas tener tus propios espacios de intimidad”, puntualiza, sino de mostrar respecto y confianza. La clave está en no faltar a la verdad cuando la pareja hace una pregunta directa, cuando hay acuerdos claros o cuando la información resulta relevante para ambos.

A pesar de que enfrentar la verdad puede provocar incomodidad, Sánchez subraya el menor coste emocional de sincerarse en comparación con la carga de una mentira expuesta. “Recuerda esto siempre: el peaje de procesar una verdad que duele dentro de la pareja siempre será menor que el coste de reparar una mentira descubierta; muchas veces ese daño es irreparable”, concluye.