La nueva vida de Daniella Bustamante como estudiante de Marketing y Relaciones Públicas: “Mi universidad está muy lejos y tengo que ir en transporte público”

Daniella Bustamante junto a su madre, Paula Echevarría (Instagram)

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Como la princesa Leonor, Daniella Bustamante ha empezado este 7 de septiembre la universidad, con 18 años recién cumplidos, y ha elegido estudiar Marketing y Relaciones Públicas, un paso que coincide en la familia de Paula Echevarría con el arranque del último curso de Infantil de su hijo pequeño, Miguel. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante cumplió 18 años en agosto y, tras finalizar sus estudios en el instituto el pasado curso, ha comenzado el grado que ya había anticipado después de su graduación del 29 de mayo en Madrid en la universidad que ella quería.

Gracias a su nueva faceta como influencer, la joven ha dado a conocer cómo ha sido el arranque del curso para ella. A las siete de la mañana del lunes, Daniella Bustamante contó en su cuenta de TikTok cómo vivió el inicio de su etapa universitaria y resumió su ánimo con una frase directa: “Hoy es mi primer día de uni… La energía que tengo yo ahora mismo es nula. Yo quiero dormir, quiero estar en mi pueblo, yo quiero verano”. En ese relato, la joven explicó que el estreno no le llegaba sola: “Parte positiva: tengo amigos, voy con amigos míos a la uni”. A la vez, señaló el principal problema logístico del día para llegar a su centro en Pozuelo de Alarcón: “Mi universidad está muy cerca en coche, muy lejos en transporte público y tengo que ir en transporte público”.

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Bustamante detalló que todavía no domina el trayecto: “No sé hacerme la ruta en transporte, tengo que mirar cómo hacerla”. También precisó el horario de la jornada inaugural: “Hoy tengo que ir a las nueve y media, porque es el primer día y tenemos que ir todos a las nueve y media”. Sobre su rutina semanal, anticipó cómo quedará su agenda de clases: “De normal entro viernes y lunes a las diez, martes a las ocho, miércoles y jueves a las nueve”. En medio de esa organización, admitió que le incomoda haber compartido el momento: “Esto me da muchísima vergüenza, porque tú imagínate que yo hoy conozco a alguien y lo ve”.

En una entrevista, Paula Echevarría se sincera sobre el futuro de su hija Daniela y la fama. La actriz ve normal que aparezca en titulares y espera con ilusión la llegada del verano, su época favorita del año, para exprimirla al máximo.

La etapa universitaria de Daniella Bustamante

Por su parte, Paula Echevarría ha compartido este lunes 7 de septiembre una imagen de sus dos hijos para retratar ese doble comienzo de curso. En la fotografía aparecen juntos Daniella y Miguel, conocido en la familia como Miki, en una escena marcada por dos etapas educativas separadas por muchos años. La elección del grado universitario de Daniella mantiene relación con el entorno profesional que ha conocido desde pequeña. Su madre desarrolla desde hace años una parte de su actividad en la moda, la publicidad y las redes sociales, mientras que su padre sostiene una carrera ligada a la música y el entretenimiento.

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En el mismo vídeo, Daniella Bustamante sumó con humor cómo se sentía físicamente: “Me va a bajar la regla en breves instantes, lo que significa que tengo un dolor de ovarios interesante y un mal humor también interesante”. Según explicó, quería empezar la semana “centrada” para entender una dinámica nueva tras una larga etapa escolar: “Al final yo llevo 16 años en el mismo instituto… Yo no sé muy bien cómo funciona esto”.

Daniella Bustamante y su hermano Miki en su primer día de clases (Instagram)

Los planes de Daniella Bustamante

Como alternativa al viaje en transporte público, anunció su próximo paso para ganar autonomía: “Voy a empezar ya dentro de poco en la autoescuela”. Y proyectó el cambio para más adelante: “Igual me saco el carné cuando se acabe el curso y me tengo que hacer todo el año en bus, pero bueno, al menos el año que viene voy en coche”. Con la mayoría de edad, Daniella ha empezado de forma progresiva una nueva etapa personal y profesional. Además de iniciar la universidad, se ha incorporado a una agencia especializada en marketing de influencers y comunicación.

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