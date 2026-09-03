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España pedirá a Frontex presencia permanente en el puerto de Ceuta y una misión de Europol

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado durante su comparecencia en el Congreso por la crisis migratoria de Ceuta que España va a pedir al servicio de fronteras europeo Frontex que establezca una "presencia permanente" en el puerto y el espigón de la ciudad autónoma y una misión específica de Europol.

El jefe del Ejecutivo ha citado también la revisión de los mecanismos de coordinación y alerta con Marruecos con "garantías adicionales".

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Y ha asegurado que España quiere tener una relación de "buena vecindad" con Marruecos, si bien ha puntualizado que tras los hechos de Ceuta la cooperación "tiene que ser diferente".

La misión de Europol se encargaría de "monitorizar la migración irregular" en Ceuta para conseguir, según ha explicado a los diputados, que "esta frontera europea cuente con el apoyo europeo que merece".

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La demanda de una mayor implicación de la UE para combatir los flujos migratorios irregulares figura entre las medidas que Sánchez ha anunciado para tratar de impedir que se repitan situaciones como la entrada masiva de unas 72.000 personas desde Marruecos a Ceuta los pasados 30 y de junio. EFE

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