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Bruselas espera aclaraciones del Gobierno sobre la petición de reforzar Frontex en Ceuta para concluir su evaluación

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La Comisión Europea está a la espera de recibir aclaraciones por parte del Gobierno respecto de las necesidades específicas que quiere atender con la petición de fondos de emergencia y de apoyo por parte de Frontex y Europol remitida a Bruselas la pasada semana para hacer frente a la crisis en Ceuta, tras la llegada irregular de miles de migrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

"Estamos avanzando en la evaluación de estas peticiones como un asunto prioritario. Sin embargo, para nuestra evaluación final, aún tenemos algunas preguntas abiertas importantes que deben ser respondidas primero por las autoridades españolas", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz de Interior y Migración, Markus Lammert.

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El portavoz comunitario ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen "ha ofrecido su apoyo desde el día uno" tanto en lo que se refiere al apoyo financiero como a la ayuda de las agencias europeas, en referencia a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

La portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, por su parte, ha añadido en la misma comparecencia que la jefa del Ejecutivo comunitario ha expresado también en estas semanas que la Comisión "está preparada para reforzar la presencia de Frontex en Ceuta y en otras partes de la frontera exterior (de la UE) que lo necesiten".

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Aunque Bruselas no ha detallado cuáles son las cuestiones aún abiertas para poder concluir su análisis, Lammert ha apuntado que "siempre es importante estar en contacto estrecho" sobre los aspectos operativos de las peticiones para ver cómo pueden ser desplegadas en la práctica "y eso es lo que aún tiene que hacerse". Frontex ya tiene presencia en el puerto de Ceuta, según ha recordado el portavoz, aunque ahora se trata de ver "en dónde más puede ayudar Frontex" y de qué modo puede tener continuación esa presencia.

La pasada semana, el Gobierno solicitó apoyo para el "triaje y posterior tramitación de los expedientes" de las personas migrantes aún en situación irregular en Ceuta, pidió efectivos de la Agencia de Asilo para la realización de entrevistas e interpretación y recordó que está pendiente otra petición de fondos.

Este mismo jueves, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que solicitará la presencia "permanente" de Frontex en el puerto de Ceuta y en el Espigón.

BRUSELAS VE EN MARRUECOS UN SOCIO ESTRATÉGICO

Entretanto, la Comisión Europea ha evitado reaccionar al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía que apunta que hubo agentes marroquíes que participaron en "el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso" porque, ha dicho el portavoz comunitario, Bruselas no comenta filtraciones y porque, en todo caso, hay una investigación en marcha en España sobre lo sucedido en Ceuta y corresponde a las autoridades españolas.

"Lo que puedo decir es que desde el punto de vista migratorio, Marruecos es un socio estratégico importante, en especial en nuestros esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de migrantes", ha razonado Lammert, al tiempo que ha celebrado la "estrecha colaboración" entre España y Marruecos para "controlar la situación y asegurar el rápido retorno" de los migrantes que no tienen derecho a permanecer en la ciudad autónoma.

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EuropaPress

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