Comisario europeo de Interior: "La frontera de Ceuta es la frontera común de la UE"

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Bruselas, 8 sep (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, sostuvo este martes que la frontera de Ceuta es "la frontera común de la UE" y que de la entrada masiva de migrantes que tuvo lugar en la ciudad autónoma española a finales de julio deben "extraer lecciones para que no vuelva a suceder".

Brunner mantuvo hoy encuentros primero con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y posteriormente con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con quienes analizó "la situación en la frontera de Ceuta, en el marco de una serie de reuniones celebradas esta semana", según confirmaron a EFE fuentes comunitarias.

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"La frontera de Ceuta es nuestra frontera común de la UE. Hemos apoyado a España y a Ceuta desde el primer día, y seguiremos haciéndolo. Esto requiere que todos los niveles colaboren para defender la seguridad de nuestra frontera exterior. La prioridad sigue siendo que todas las personas sin derecho a permanecer en el territorio regresen a Marruecos", dijo Brunner tras los encuentros.

Para el Ejecutivo comunitario, la prioridad "número uno" son los retornos, para lo que la Comisión "está proporcionando apoyo técnico y financiero en materia de vigilancia y gestión de fronteras".

El comisario subrayó que la plena aplicación de las nuevas normas en materia de migración y asilo "es esencial para una respuesta europea unida, junto con un proceso de análisis de las lecciones aprendidas para reforzar la resiliencia y la preparación de la UE".

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Brunner agradeció además a Vivas y Albares "su estrecha cooperación y reafirmó el compromiso y el apoyo continuos de la Comisión".

El ministro español se reunirá mañana con representantes del Comité Europeo de las Regiones, la Comisaria Europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, con quienes abordará las relaciones con Marruecos y "otros países de la Vecindad Meridional", según se lee en un comunicado.

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Albares también se reunirá con el Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, con quien analizará la inclusión de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, así como otros instrumentos disponibles para mejorar la integración comercial y económica de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. EFE