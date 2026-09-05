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Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La leyenda del pádel cayó en cuartos ante Gemma Triay y Delfi Brea, quienes hoy pelean por la final junto a otras tres parejas en el torneo madrileño

Los deportistas dando a una bola lanzada por el equipo contrario. Los dos se acercan a la pelota pero es Pablo Sánchez quien le da.
Nacho Archieri y Pablo Sánchez en el día 1 en su partido de dobles. (Madrid Premier Padel 2026)
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Tras los primeros partidos esta semana y la sorpresa del año, un partido de Coki Nieto y Mike Yanguas eliminaron en cuartos de final a Arturo Coello y Agustín Tapia, número uno del mundo, por 7-5 y 7-6, se acercan los últimos partidos de un deporte en auge que cada vez tiene más fans. La eliminación abrió por completo el cuadro masculino, que llega a las semifinales con un solo cabeza de serie superviviente y dos parejas revelación, una de las cuales disputa por primera vez en su carrera una instancia semifinal del circuito.

En el cuadro femenino, la jornada de cuartos de final estuvo marcada por la despedida de Alejandra Salazar, una de las mayores leyendas del pádel, ante su público madrileño, tras una derrota ante Gemma Triay y Delfi Brea que tuvo un tono emotivo, con elogios públicos hacia una trayectoria que suma siete títulos mundiales. Las semifinales de hoy sábado repiten un cruce que ya se había dado en las últimas dos citas del circuito, en Pretoria y Londres. Triay y Brea se medirán con Ari Sánchez y Andrea Ustero, mientras Paula Josemaría y Bea González enfrentarán a Claudia Fernández y Martina Calvo.

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Calendario completo y horarios de todas las rondas del Madrid P1

Una vista del estadio.
La Premier Padel Madrid se celebra en el Madrid Arena. (Madrid Premier Pádel)

El torneo arrancó el sábado 29 de agosto en el Club Pro Padel de Coslada con las primeras rondas de clasificación, previas al ingreso de los cabezas de serie en el cuadro principal del Movistar Arena. Este es el calendario oficial completo de la edición 2026, en horario peninsular español:

  • Martes 1 de septiembre: primera ronda del cuadro principal masculino y femenino, desde las 09:00 horas
  • Miércoles 2 de septiembre: segunda ronda masculina y continuación de la primera ronda femenina, desde las 09:00 horas
  • Jueves 3 de septiembre: octavos de final en ambos cuadros, desde las 09:00 horas
  • Viernes 4 de septiembre: cuartos de final en ambos cuadros, desde las 09:00 horas
  • Sábado 5 de septiembre: semifinales masculinas y femeninas, desde las 12:00 horas
  • Domingo 6 de septiembre: finales femenina y masculina, desde las 16:00 horas

Para la jornada de hoy, el orden de pista aproximado en el Movistar Arena distribuye los cuatro cruces de semifinales entre las 12:00 y las 18:00 horas, con las llaves femeninas abriendo el programa y las masculinas cerrándolo.

Dónde seguir en directo las semifinales, por televisión y en streaming

Una mujer sostiene una pala de pádel (Magnific)
El domingo 6 de septiembre se celebrará la final de pádel de Madrid. (Magnific)

La cobertura del torneo mantiene el esquema habitual que la Federación Internacional de Pádel (FIP) aplica a los torneos de categoría P1. Durante las rondas iniciales, de martes a jueves, la señal se limitó al canal de YouTube de Premier Padel, de acceso gratuito.

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Desde los cuartos de final del viernes, la transmisión oficial para España pasó a la aplicación Red Bull TV, que también emite sin costo la totalidad de los partidos de esta fase decisiva, incluidas las semifinales de hoy. En paralelo, Movistar Plus+ ofrece cobertura en sus canales Vamos 3 por M+ (dial 52) y Deportes por M+ (dial 63), que replican en directo los cruces del Movistar Arena durante todo el fin de semana.

Para el público de Latinoamérica, el cuadro principal se sigue a través de las señales de ESPN y de la plataforma Disney+. Las finales del domingo mantendrán el mismo esquema de retransmisión, con la particularidad de que Movistar Plus+ trasladará la señal de la final femenina al canal Vamos por M+ (dial 8) desde las 16:00 horas, previa al homenaje que el torneo rendirá a Alejandra Salazar antes del último partido de la jornada.

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