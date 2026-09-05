España

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Guardar

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo de Super Once de este sábado 5 de septiembre celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 5 septiembre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 10 11 13 18 20 22 23 30 36 40 45 50 59 62 65 67 75 76 78 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Tarifa de la luz en España este domingo

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Tarifa de la luz en España este domingo

El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria

La orden, firmada por el ministro Óscar Puente, se apoya en la Ley de Puertos y permite ocupar 16.000 metros cuadrados del muelle de Poniente para levantar espacios de descanso, enfermería y atención social a más de mil personas

El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria

El pulpo se va de España y la caballa busca zonas más frías: los efectos del cambio climático alteran la pesca y el consumo

El aumento de la temperatura en el mar está motivando el declive de algunas especies pesqueras, mientras que crea un entorno propicio para la llegada de otras invasoras

El pulpo se va de España y la caballa busca zonas más frías: los efectos del cambio climático alteran la pesca y el consumo

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

La jueza analizó si sus problemas respiratorios tenían como causa exclusiva la ejecución del trabajo

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

ECONOMÍA

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

DEPORTES

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Arnau Ortiz, el diamante en bruto del Atlético de Madrid que tiene que pulir el Cholo Simeone: “Sabíamos que era un jugador distinto a los demás”

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento