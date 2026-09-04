Reino Unido insta a sus ciudadanos a abastecerse con agua y comida ante la llegada de El Niño este invierno: “Estamos a punto de experimentar el más intenso jamás visto”

El Niño amenaza con convertir el invierno en Reino Unido en especialmente duro, con fuertes lluvias y tormentas que podrían provocar inundaciones. (Adrian Dennis/AFP)

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Todo parece apuntar a que el episodio de El Niño que lleva meses gestándose será un fenómeno sin precedentes. “El Niño se está intensificando ante nuestro ojos”, ha advertido António Guterres, secretario general de la ONU. “La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta está entrando en terreno desconocido, con océanos cada vez más cálidos, temperaturas en aumento y un riesgo creciente de fenómenos meteorológicos extremos”.

Ante esta situación —que alterará los patrones climáticos en todo el mundo y dejará sequías en algunas regiones, mientras que en otras provocará tifones e inundaciones más intensas—, algunos países ya se preparan para lo que parece que será un evento completamente excepcional.

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En declaraciones a The Guardian, Angela Eagle, secretaria de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Reino Unido, ha señalado que el Gobierno británico está planeando una campaña para instar a los ciudadanos a prepararse ante emergencias nacionales como las que el país puede vivir con El Niño. Este fenómeno climático podría dejar un invierno especialmente complicado en Reino Unido, con fuertes lluvias y tormentas, por lo que piden que se aprovisionen con suficiente agua y comida para sobrevivir unos días sin electricidad ni agua corriente.

Imagen de archivo del fuerte oleaje golpeando contra el faro de Newhaven, en Inglaterra. (Glyn Kirk/AFP)

“Estamos a punto de experimentar probablemente el fenómeno de El Niño más intenso jamás visto, lo que provocará veranos más secos, inviernos más lluviosos y tormentas más extremas en este país”, explica la secretaria. “Causará muchos más daños en Asia debido a las inundaciones, por lo que creo que debemos tomárnoslo en serio. Si tienes una reserva de alimentos que te permita subsistir durante un tiempo antes de que lleguen los servicios de emergencia, estarás en una situación mucho mejor que si no la tienes. Así que parte de la preparación consiste en ser un poco más resilientes”.

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Reino Unido ha vivido este año su verano más caluroso, por lo que sus ciudadanos están experimentando ya las consecuencias de la emergencia climática. De esta manera, Eagle se va a encargar de supervisar las mejoras agrícolas y un nuevo programa de construcción de embalses que preparará mejor al país ante el tipo de clima extremo que es probable que se produzca en los próximos años.

2027 podría convertirse en el año más caluroso por culpa de El Niño

Los meteorólogos y otros científicos expertos creen que nos encontramos posiblemente ante El Niño más intenso en al menos 1.000 años; además, según los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), durará hasta febrero de 2027. No solo provocará más incendios forestales e inundaciones, sino que también va a contribuir a aumentar calor a una atmósfera que ya se encuentra especialmente calentada por el cambio climático. Se estima, por tanto, que 2027 podría convertirse en el año más caluroso desde que existen registros.

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La Organización Meteorológica Mundial estima una probabilidad superior al 90% de la llegada del fenómeno de El Niño, que traerá lluvias por encima de lo normal e inundaciones. Un productor agropecuario de Carlos Casares explica los desafíos y cómo se preparan para mitigar las pérdidas.

Los datos más recientes muestran que la temperatura del océanos en el epicentro de El Niño es actualmente de 2,6 grados superior al promedio de los últimos 30 años, por lo que se acerca a la anomalía más alta registrada en la era de los datos satelitales: 3,1 grados en 2015.

El problema es que todavía faltan meses para que se alcance el pico previsto, que se espera que se localice aproximadamente en noviembre, con 4 grados. “Por lo tanto, es muy probable que 2027 supere a 2024 como el año más cálido jamás registrado y que volvamos a superar el umbral de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales”, ha señalado Nick Dunstone, investigador de la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office), según recoge The Independent.

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Este fenómeno, debido al fuerte impacto que puede provocar en el planeta, ha sido acuñado con términos como “el super El Niño” o “El Niño Godzilla”. Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, ha señalado que “el Niño tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo. Ya estamos presenciando trastornos y estragos causados ​​por sequías e inundaciones, y prevemos que estos impactos se intensificarán a medida que El Niño se extienda".