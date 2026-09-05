Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Inicio del curso político del PP de Madrid (EFE/Rodrigo Jiménez)

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Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso encabezarán este sábado un acto conjunto en Getafe con el que el Partido Popular de Madrid da el pistoletazo de salida al curso político, marcado por la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de 2027. El encuentro, que comenzará a las 11:30 horas en el Hotel Exe Getafe, reunirá a dirigentes y afiliados de la formación madrileña y contará también con la intervención del portavoz popular en el municipio y candidato a las próximas elecciones municipales, Antonio José Mesa.

La cita entre ambos líderes llega en medio de la polémica generada por la compra de un ático en el barrio de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, un asunto que el Gobierno regional considera ya cerrado tras calificar de “concluyentes” las explicaciones ofrecidas hasta el momento.

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Isabel Díaz Ayuso durante el acto de inicio del curso político del PP de Madrid celebrado este sábado en Getafe (EFE/Rodrigo Jiménez)

Ayuso inaugura el curso político entre críticas al Gobierno

Tras la intervención del candidato popular a la alcaldía de Getafe, ha subido al escenario Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha abierto su discurso con un comentario sobre el clima, “¡Qué fresquito hace en Getafe!”, seguido de una serie de agradecimientos y felicitaciones a los presentes.

Ayuso ha exigido responsabilidades por la entrada de miles de migrantes en Ceuta a finales de julio, una llegada masiva que, a su juicio, estuvo “coordinada” por los servicios secretos marroquíes y el “jeta de La Mareta”, en alusión al presidente del Gobierno y a la residencia oficial de descanso en Lanzarote. “Basta ya de excusas y de mentiras”, ha remachado en referencia a la crisis migratoria, un episodio que, a su juicio, se está repitiendo en el resto de España “a menor velocidad”.

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La presidenta madrileña ha criticado que Sánchez estuviera de vacaciones mientras distintos informes advertían de que la llegada masiva de personas “se veía venir y se sabía”. Ayuso ha sostenido además que “hay una acción coordinada desde Rabat, pero nada, nos dejan solos ante los ojos del mundo. ¿Y qué es lo que se ha comprobado? Que España está sola, que España no tiene defensa internacional”. La dirigente madrileña ha censurado que el Gobierno haya ido “chuleando” a Estados Unidos y haya abandonado “el Sáhara y Algeciras”, mientras vuelven a producirse amenazas sobre Melilla y Canarias.

Inicio del curso político del PP de Madrid (EFE / Rodrigo Jiménez)

Carga contra un Sánchez que “niega la realidad”

El resto de su intervención se ha centrado en criticar de forma directa al presidente del Gobierno. Ayuso ha llegado a afirmar que las vacaciones de Sánchez han costado “10 millones de euros”, y le ha acusado de estar “obsesionado” con ella y que si ella “fuera Begoña, andaría mosqueada”. “Por cierto, Sánchez. El rey es más alto que tú”, ha añadido en un momento de su discurso.

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La dirigente madrileña ha criticado que, a su parecer, Sánchez “no haga nada” y “niegue la realidad” porque “no le conviene la verdad”, dedicándose en cambio a “buscar culpables y escurrir el bulto”. Ha cargado además contra un Gobierno que, en su opinión, “lo ha colonizado todo”, al calificarlo como “lo más antidemocrático que ha conocido” el país, por atentar “contra la separación de poderes para que nada le ponga límites”. Sánchez busca, según Ayuso, “multiplicar la pobreza para dividir a los españoles y echarle la culpa a los pocos ricos que puedan quedar”.

Los socios de Gobierno, la izquierda y el “Francomodín”

Ayuso ha asegurado que los socios de Gobierno “no van a romper” nunca con el Ejecutivo, porque “en su put- bueno, puñetera vida” se han visto en una situación como esa, “con coche oficial y cobrando sin trabajar”. Sobre la izquierda, a la que considera “ultraizquierda”, ha señalado que sus integrantes saben que, cuando lleguen las elecciones, “se van a ir a la oposición y van a dejar de cobrar”. “Lo que queremos es que se defienda esta nación, la nación de todos”, ha continuado, en una intervención en la que ha vuelto a plantear una supuesta distinción entre “currantes” y “vividores de lo público”. “Autoridad, ley, orden, fronteras”, ha enumerado como necesidades de España en un momento de su discurso.

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La presidenta madrileña ha hecho referencia también a lo que llama “Francomodín”, al considerar que, pese a los “siglos” de historia “gloriosa” de España, el Gobierno insiste en provocar “una guerra” al recordar la Guerra Civil española y la dictadura franquista.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de Más Madrid contra el Plan Especial para la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Ifema Madrid. (Fuente: Europa Press / Más Madrid)

Ayuso celebra el turismo y la Fórmula 1

Ayuso ha señalado también que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha visitado los pueblos afectados por los incendios, “hablando con los consejeros, todos los alcaldes y con todos los vecinos (...), viendo sus comercios y explotaciones agrarias, viendo la situación en que se encuentra cada pueblo”, con el objetivo de garantizar su recuperación. “Lo vamos a hacer con medidas nunca vistas, eso se lo prometo”, ha afirmado, sin precisar el contenido de esas medidas.

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“Registramos los mejores datos” en el sector turístico, ha señalado Ayuso, antes de celebrar que, “esta semana, a pesar de los intentos por destrozarlo, el Gran Premio de Fórmula 1 viene a Madrid”. “Somos la España de siempre con más ganas que nunca”, ha añadido, al tiempo que ha asegurado que trabajarán “de forma incansable” para recordar a los españoles que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo es, en su opinión, la única alternativa. “Abrir las ventanas, reformar esta nación de todos”, ha planteado como consigna.