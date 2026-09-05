España

Tarifa de la luz en España este domingo

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este domingo 6 de septiembre. Además ubica los precios más bajos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

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Precio de la luz

Día: 6 de septiembre

Precio de media: 140.01 euros por megavatio hora

Precio más alto: 246.75 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este domingo 6 de septiembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 207.39 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.94 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 202.96 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.87 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 197.35 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 195.41 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 195.39 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 199.27 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 192.44 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 108.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 28.79 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.45 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.4 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.07 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.63 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 156.42 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 219.02 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 231.16 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 246.75 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 231.28 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 222.93 euros por megavatio hora.

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