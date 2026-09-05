Tarifa de la luz en España este domingo

El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este domingo 6 de septiembre. Además ubica los precios más bajos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

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Precio de la luz

Día: 6 de septiembre

Precio de media: 140.01 euros por megavatio hora

Precio más alto: 246.75 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este domingo 6 de septiembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 207.39 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.94 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 202.96 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.87 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 197.35 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 195.41 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 195.39 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 199.27 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 192.44 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 108.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 28.79 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.45 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.4 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.07 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.63 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 156.42 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 219.02 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 231.16 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 246.75 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 231.28 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 222.93 euros por megavatio hora.