Santo Amaro, barista: “Se puede identificar un café bueno y uno malo con dos sencillos pasos”

Granos de café

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El café es una de las bebidas más consumidas del mundo. Según los datos del Informe Sectorial del Café en España, cada español consume 4,22 kilos de media al año, lo que equivale a 562 tazas.

Más allá de su capacidad para aportar energía, forma parte de la rutina diaria de muchas personas y se ha convertido también en un pequeño momento de desconexión. Además, tomarlo suele tener un importante componente social, ya sea durante una pausa en el trabajo, después de comer o en una quedada con amigos o familiares.

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Sin embargo, no siempre es de la calidad que deseamos. Esto es algo de lo que son conscientes diversos expertos del sector. Uno de ellos es Santo Amaro, un barista que habla de café en sus redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@santoamaro.es) explica cómo identificar su calidad. “Hoy vas a saber identificar un café bueno y uno malo con dos sencillos pasos. Con este proceso, vas a empezar a entrenar el paladar como si fueses un experto”, comienza afirmando.

Cómo saber si un café es bueno

Para realizar esta comprobación, el barista propone utilizar dos cafés diferentes, uno de buena calidad y otro de peor calidad, y recurrir a una rueda de sabores para identificar los distintos matices. El primer paso consiste en colocar una cucharada de cada café, con una molienda media, y añadir agua hirviendo. En ese momento es importante poner en marcha un cronómetro para controlar el tiempo de la cata.

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Antes incluso de probarlos, el aroma ofrece las primeras pistas. Según explica Santo Amaro, un café de buena calidad puede presentar aromas dulces y notas que recuerdan al chocolate, mientras que uno de peor calidad puede desprender olores desagradables que recuerdan a productos químicos, petróleo o sabores rancios.

El procedimiento que utiliza el experto es conocido como cata brasileña. Tras añadir el agua, hay que esperar aproximadamente cuatro minutos para que el café desarrolle sus características. Una vez transcurrido ese tiempo, llega el momento de romper la capa que se ha formado en la superficie. Para ello, introduce una cuchara y remueve tres veces cada preparación.

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Después, los sólidos del café se depositan en el fondo y se retiran los aceites que quedan en la superficie. Tras esperar unos instantes para que la bebida se enfríe, llega el momento de probar ambos cafés.

En esta parte de la cata, el barista recomienda sorber el café con fuerza, de manera que la bebida se distribuya por toda la boca y sea más fácil apreciar sus características. Al comparar las dos preparaciones, señala que el café que considera bueno presenta un sabor dulce, acompañado de cierta acidez y con un amargor muy ligero.

Por el contrario, el café de peor calidad destaca desde el primer momento por un sabor muy amargo, especialmente perceptible en la zona posterior del paladar. De esta forma, el ejercicio permite comparar directamente las sensaciones de ambos cafés y empezar a reconocer sus diferencias a través del aroma y el gusto.

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