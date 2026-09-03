España

La advertencia de Enric Rodríguez, adiestrador canino, sobre “saludar a tu perro como si volvieras de la guerra”: “Es la forma más rápida de arruinar su paz mental”

El educador advierte sobre los peligros de recibir a la mascota con sobreexcitación y explica cómo la neutralidad previene cuadros de estrés

Un perro golden retriever yace sobre una alfombra en el suelo junto a un marco de puerta de madera, mirando hacia la derecha en el interior de una casa.
Un perro en el interior de una casa mientras espera a su dueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Recibir una bienvenida efusiva al cruzar el umbral de la puerta de casa suele interpretarse tradicionalmente como la muestra de afecto más pura por parte de un perro. Sin embargo, detrás de esos saltos descontrolados, ladridos y carreras frenéticas se esconde una realidad emocional muy diferente. Lo que para cualquier persona representa un bonito instante de alegría compartida, para el organismo del animal supone una brusca descarga de estrés difícil de gestionar que compromete seriamente su bienestar.

El educador canino Enric Rodríguez ha puesto el foco sobre este hábito cotidiano a través de un vídeo en su canal de TikTok, EnricEnPositivo. Según explica el especialista, el modo en que las personas gestionan el instante exacto de la entrada a la vivienda determina por completo el estado de ánimo y la estabilidad de la mascota durante las horas posteriores: “Saludar a tu perro como si volvieras de la guerra cada vez que entras por la puerta de casa es la forma más rápida de arruinar su paz mental”.

PUBLICIDAD

El núcleo del problema radica en el tipo de respuesta emocional y fisiológica que se genera en el animal cuando el tutor corresponde a ese entusiasmo desmedido con la misma intensidad. Rodríguez advierte de las consecuencias directas que produce este comportamiento en el organismo del perro: “Cuando montas una fiesta al llegar, estás disparando sus niveles de cortisol y dopamina de golpe. Le enseñas que tu regreso es un evento caótico y de altísima intensidad”. Este pico hormonal altera profundamente su capacidad natural de autorregulación.

Un adolescente con sudadera gris se sienta en una alfombra y acaricia a un perro Border Collie blanco y negro sobre sus piernas, en una sala con sofá, estantería y plantas.
Un adolescente acaricia a su perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Montar una fiesta dispara la ansiedad

Las consecuencias de sostener esta rutina a lo largo del tiempo son nefastas para el equilibrio de tu mascota. En lugar de descansar plácidamente mientras la casa permanece vacía, el animal entra en un estado de hipervigilancia constante. El educador señala que el resultado inevitable de esta dinámica es “un perro que pasa horas esperándote al límite de la ansiedad, dando saltos y llorando junto a la puerta”. Una sobreexcitación que a menudo se confunde erróneamente con felicidad, cuando en realidad refleja un cuadro de profunda angustia.

PUBLICIDAD

Para romper este círculo vicioso y devolver la tranquilidad al perro, la pauta propuesta debe ser la absoluta serenidad por parte del dueño al traspasar la puerta de casa: “La solución es entrar con absoluta neutralidad”. El experto recomienda caminar “como si no pasara nada”, además de ignorar la situación inicial y no decir “ni una palabra”. Esta actitud neutra le transmite al animal de forma clara que la vuelta a casa es un evento rutinario y seguro que no requiere de ningún tipo de agitación.

El contacto físico y las muestras de cariño solo deben ofrecerse cuando la mascota alcance un estado de relajación auténtico. “Solo cuando apoye las cuatro patas en el suelo y su cuerpo se relaje por completo, salúdalo con caricias lentas y voz pausada”, explica Rodríguez. Para concluir, el especialista recalca que “el verdadero amor no se demuestra con histeria, se demuestra construyendo calma”, un enfoque respetuoso que transforma el caos diario en un espacio de paz.

Temas Relacionados

PerrosMascotasAnimalesTikTokEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santo Amaro, barista: “Se puede identificar un café bueno y uno malo con dos sencillos pasos”

El experto explica cómo distinguirlo a través del aroma y el sabor mediante una sencilla cata que se puede hacer en casa

Santo Amaro, barista: “Se puede identificar un café bueno y uno malo con dos sencillos pasos”

La psicología explica por qué a algunas personas les genera ansiedad ver “Escribiendo…” en Whatsapp

La persona sabe que hay una respuesta en curso, pero desconoce su contenido, su tono y el momento exacto en que llegará. Esa combinación de certeza parcial e incertidumbre total resulta, según la literatura sobre el tema, particularmente difícil de procesar

La psicología explica por qué a algunas personas les genera ansiedad ver “Escribiendo…” en Whatsapp

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

El presidente argentino ha expresado que la ambición “sobre las arcas públicas” del PSOE ha acabado con “un gobierno de ladrones”

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima

La Seguridad Social endurece los requisitos: quienes tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados deberán esperar hasta los 67 años y harán falta 37 años para alcanzar el 100% de la pensión

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

Donald Trump carga contra España por la crisis migratoria de Ceuta: “Será un país arruinado”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Marlaska traslada su “preocupación” al Poder Judicial ante la decisión de la jueza de no informar sobre la investigación

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

ECONOMÍA

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima

La jubilación da un nuevo giro en 2027: cambian la edad de retiro y la cotización para obtener la pensión máxima

Los ricos cada vez son más ricos: los españoles con más de 30 millones de euros se duplican desde 2013 y ya superan los 1.000

Quién está detrás de Seat, la marca que democratizó el coche en España: su dueño desde hace casi cuatro décadas se plantea poner fin a la marca en 2029

Un trabajador es despedido por actuar como DJ cuando estaba de baja por un dedo roto: es improcedente porque no perjudicó su recuperación

Los españoles huyen de las casas caras: el 91% busca viviendas de menos de 350.000 euros

DEPORTES

Los jugadores que se han despedido entre lágrimas del club de sus vidas: de Pablo García a José María Giménez

Los jugadores que se han despedido entre lágrimas del club de sus vidas: de Pablo García a José María Giménez

Aubameyang, la estrella del Deportivo, se retira de la selección: “Me humillaron y mancharon mi imagen”

Una leyenda del FC Barcelona y ex del Real Madrid sale en defensa de Infantino: “Ha cambiado el fútbol”

Fernando Alonso deja en el aire su futuro, pero exige mejoras: “No quiero que esperemos cinco años”

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche