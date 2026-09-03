La advertencia de Enric Rodríguez, adiestrador canino, sobre “saludar a tu perro como si volvieras de la guerra”: “Es la forma más rápida de arruinar su paz mental”

Un perro en el interior de una casa mientras espera a su dueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Recibir una bienvenida efusiva al cruzar el umbral de la puerta de casa suele interpretarse tradicionalmente como la muestra de afecto más pura por parte de un perro. Sin embargo, detrás de esos saltos descontrolados, ladridos y carreras frenéticas se esconde una realidad emocional muy diferente. Lo que para cualquier persona representa un bonito instante de alegría compartida, para el organismo del animal supone una brusca descarga de estrés difícil de gestionar que compromete seriamente su bienestar.

El educador canino Enric Rodríguez ha puesto el foco sobre este hábito cotidiano a través de un vídeo en su canal de TikTok, EnricEnPositivo. Según explica el especialista, el modo en que las personas gestionan el instante exacto de la entrada a la vivienda determina por completo el estado de ánimo y la estabilidad de la mascota durante las horas posteriores: “Saludar a tu perro como si volvieras de la guerra cada vez que entras por la puerta de casa es la forma más rápida de arruinar su paz mental”.

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El núcleo del problema radica en el tipo de respuesta emocional y fisiológica que se genera en el animal cuando el tutor corresponde a ese entusiasmo desmedido con la misma intensidad. Rodríguez advierte de las consecuencias directas que produce este comportamiento en el organismo del perro: “Cuando montas una fiesta al llegar, estás disparando sus niveles de cortisol y dopamina de golpe. Le enseñas que tu regreso es un evento caótico y de altísima intensidad”. Este pico hormonal altera profundamente su capacidad natural de autorregulación.

Un adolescente acaricia a su perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Montar una fiesta dispara la ansiedad

Las consecuencias de sostener esta rutina a lo largo del tiempo son nefastas para el equilibrio de tu mascota. En lugar de descansar plácidamente mientras la casa permanece vacía, el animal entra en un estado de hipervigilancia constante. El educador señala que el resultado inevitable de esta dinámica es “un perro que pasa horas esperándote al límite de la ansiedad, dando saltos y llorando junto a la puerta”. Una sobreexcitación que a menudo se confunde erróneamente con felicidad, cuando en realidad refleja un cuadro de profunda angustia.

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Para romper este círculo vicioso y devolver la tranquilidad al perro, la pauta propuesta debe ser la absoluta serenidad por parte del dueño al traspasar la puerta de casa: “La solución es entrar con absoluta neutralidad”. El experto recomienda caminar “como si no pasara nada”, además de ignorar la situación inicial y no decir “ni una palabra”. Esta actitud neutra le transmite al animal de forma clara que la vuelta a casa es un evento rutinario y seguro que no requiere de ningún tipo de agitación.

El contacto físico y las muestras de cariño solo deben ofrecerse cuando la mascota alcance un estado de relajación auténtico. “Solo cuando apoye las cuatro patas en el suelo y su cuerpo se relaje por completo, salúdalo con caricias lentas y voz pausada”, explica Rodríguez. Para concluir, el especialista recalca que “el verdadero amor no se demuestra con histeria, se demuestra construyendo calma”, un enfoque respetuoso que transforma el caos diario en un espacio de paz.

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