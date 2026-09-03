Dura crítica de Milei a Pedro Sánchez en el Foro Madrid: “Está facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”

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Javier Milei ha pronunciado un duro discurso contra Pedro Sánchez durante el Foro de Madrid celebrado hoy en Santiago de Chile, donde se ha vuelto a referir a su administración como “un gobierno de ladrones”. Esto ha ocurrido durante el V Encuentro Regional, una alianza internacional de dirigentes políticos, impulsada por la Fundación Disenso, entidad española vinculada a la extrema derecha. Su objetivo es articular contactos y posiciones comunes entre sectores conservadores y de derecha de América y Europa, bajo consignas como la libertad, la democracia y la soberanía nacional.

El presidente del Gobierno argentino ha comenzado su discurso enviándole “un cálido saludo a mi gran amigo Santiago Abascal, fundador de este foro, que siempre me recibió cuando todos me daban la espalda”. El líder de Vox no ha acudido en esta ocasión, ya que ha preferido asistir a la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados ante la crisis migratoria en Ceuta.

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Bajo este contexto, el líder argentino, que no aparecía en este foro desde 2024, ha criticado duramente la gestión actual de los líderes europeos: “Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos”. Esto ha sido posible porque “una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente”.

Argentina's President Javier Milei delivers a speech at the opening ceremony of the 5th Regional Meeting of the Madrid Forum, in Santiago, Chile, September 3, 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

“Conquistar el poder sobre las arcas públicas”

Concretamente, ha hecho alusión al país hispanohablante: “España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada, por un lado, y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro”. En cambio, el presidente ha recalcado que Argentina es hoy “la prueba de que cuando se sostiene el rumbo de la prudencia económica con convicciones firmes, la libertad prolifera, la economía crece y la inseguridad cae”.

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Su mejor argumento, añade, “son los datos”, pero “la realidad es que a ellos no les interesa solucionar nada”. Bajo su opinión, los “gobiernos progresistas” solo quieren “esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, las cuales utilizan como un botín de guerra mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente”.

Con esto vuelve a nombrar al presidente español: “Si no, vean lo que hace Pedrito en España, ¿no? Está más sucio que una papa”, sentencia. Además, recuerda cómo “bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones. Y parece que los hechos lo confirman”.

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En cuanto a un panorama más internacional, considera que “el mismo mal se extiende a todo el viejo continente”. Y es que Milei ha afirmado que los gobiernos progresistas europeos “hacen lo posible por eliminar todo rastro de Occidente del imaginario colectivo, reemplazándolo por un falso multiculturalismo”.