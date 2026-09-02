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Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 2 de septiembre: Beatriz se acerca cada vez más a Gabriel y Pablo teme por su vida

La serie diaria de Antena 3 mantiene en vilo a la audiencia con el diagnóstico de Pablo y la tensión entre Begoña y Andrés

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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Sueños de libertad avanza hacia el final de una semana marcada por las decisiones difíciles, las revelaciones familiares y los conflictos sentimentales. La ficción de Antena 3 ha dejado durante los últimos días varias tramas abiertas que alcanzan un nuevo punto de tensión este jueves, especialmente la relacionada con Pablo y su delicado estado de salud. Mientras el asesor financiero espera conocer el resultado de su operación, Begoña deberá afrontar las consecuencias de sus encuentros con Andrés y Bianca continuará preparando su particular venganza contra Marta y Fina.

Los primeros capítulos de la semana estuvieron marcados, sobre todo, por la situación de Pablo. Después de valorar junto a Damián las consecuencias de su enfermedad, finalmente aceptó someterse a una intervención para tratar el tumor que padece. Antes de entrar en quirófano, quiso dejar sus asuntos personales organizados y pidió a Nieves que comprobara que todo estaba en orden con su testamento. También intentó recuperar el contacto con su hermana Soraya, aunque no consiguió localizarla.

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Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 24 al 28 de agosto (Atresmedia)
Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 24 al 28 de agosto (Atresmedia)

La operación no fue el único frente abierto en la colonia. Gabriel descubrió que Marta había ordenado retirar los perfumes Brossard de la tienda y reaccionó enfrentándose a las dependientas. Claudia salió en defensa de su jefa y terminó recibiendo una amenaza de despido si Marta no cambiaba de estrategia. La guerra comercial entre ambos continuó creciendo mientras cada uno preparaba sus propios movimientos.

En paralelo, la relación entre Marta y Fina atravesó nuevos altibajos. Bianca siguió aprovechando las inseguridades de la fotógrafa para hacerle creer que su pareja podía ser una fuente de problemas. Sin embargo, Marta empezó a cuestionarse si la pintora era realmente la responsable de todas las dificultades que estaban atravesando.

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La semana también dejó una importante revelación familiar. Roque decidió enfrentarse a Damián y pedirle perdón por lo ocurrido entre ellos. Fue entonces cuando terminó confesándole que Eduardo es su padre biológico, una verdad que llevaba tiempo ocultando. Por su parte, Fina compartió con Digna sus dudas sobre el futuro de su relación con Marta y llegó a plantearse si su historia de amor podía haber llegado a su final.

Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Begoña siguió quedando atrapada en una situación cada vez más complicada. Beatriz descubrió sus encuentros con Andrés y consiguió fotografiarlos. Unas imágenes que guardó como una baza para utilizarla en el momento que considerase oportuno.

En el terreno sentimental, además, Andrés sorprendió al reconocer que siempre había deseado tener hijos. Una confesión que añade todavía más peso a su vínculo con Begoña, mientras ella admite que no está atravesando un buen momento en su matrimonio.

Capítulo 640 del jueves 3 de septiembre

El capítulo de este jueves, 3 de septiembre, retoma la historia de Pablo después de su paso por el quirófano. La intervención ha terminado y, en principio, todo ha transcurrido correctamente. Sin embargo, todavía queda por conocer la información que determinará el futuro del asesor financiero: si el tumor es benigno o maligno.

La incertidumbre volverá a apoderarse de Pablo, que no podrá evitar pensar en la posibilidad de que el diagnóstico sea desfavorable. El miedo será tal que preguntará a Miguel cuánto tiempo podría vivir en el peor de los escenarios. La conversación pondrá de manifiesto hasta qué punto la enfermedad está afectando al personaje y a quienes le rodean.

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Miguel, preocupado por la evolución de su padre, pedirá a Claudia que le acompañe al hospital para visitarlo. La familia tendrá que enfrentarse así a unas horas de espera que pueden cambiar por completo el rumbo de Pablo.

Pero el hospital no será el único escenario de tensión. Gabriel decidirá enfrentarse a Begoña después de recibir de manos de Beatriz las fotografías que prueban sus encuentros con Andrés. La protagonista se verá obligada a dar explicaciones y terminará reconociendo algo que puede cambiar definitivamente su matrimonio: todavía está enamorada de Gabriel.

Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 24 al 28 de agosto (Atresmedia)
Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 24 al 28 de agosto (Atresmedia)

La confesión llegará en un momento especialmente delicado, justo cuando Beatriz está aprovechando la vulnerabilidad del empresario para acercarse cada vez más a él. Con las fotografías en sus manos, la joven tendrá además una herramienta perfecta para alimentar la desconfianza y conseguir que la relación entre Gabriel y Begoña se fracture todavía más.

Por si fuera poco, Bianca tampoco piensa detenerse. Después del inesperado acercamiento entre Marta y Fina, que el miércoles terminó con un beso mientras ambas dejaban temporalmente a un lado sus diferencias para trabajar juntas, la pintora prepara un nuevo movimiento. Una misteriosa llamada telefónica deja claro que todavía guarda un as bajo la manga y que su venganza no ha terminado.

La jornada también traerá el regreso de Tasio a la casa de los De la Reina, después de que Damián le pida que vuelva. Aunque sus planes junto a Paula se complicarán, ambos seguirán buscando la manera de continuar juntos.

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