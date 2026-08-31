Junqueras ve "muy difícil de creer" que Marruecos no supiera nada del cruce masivo a Ceuta

Barcelona, 31 ago (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha sostenido este lunes que es "muy difícil de creer" que Marruecos no supiera nada sobre el cruce masivo de la frontera con Ceuta.
En una rueda de prensa en la sede del partido, Junqueras ha tildado de "poco creíble" la explicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha asegurado que no existe "ninguna información" por parte de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la "participación de una u otra forma" de las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.
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"Es muy difícil de creer que un país como Marruecos, que destina muchos recursos al control de su sociedad, no supiera que había decenas de miles de personas a punto de cruzar la frontera", ha argumentado Junqueras.
Asimismo, después de que Sánchez señalara el papel de Rusia o Israel en esta crisis para desestabilizar al Gobierno, Junqueras, que no ha descartado esta posibilidad, ha pedido al presidente que presente las "pruebas" en sede parlamentaria.
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Por otro lado, ha apoyado que Cataluña acoja a menores migrantes que actualmente están en Ceuta, pero ha exigido al Gobierno que "haga su trabajo".
"Debe defender y vigilar su frontera. No puede tener a miles de personas abandonadas en una playa. Si el Gobierno es incapaz de hacer su trabajo, por que no puede, no quiere, no le dejan o porque no sabe, es evidente que Cataluña no puede abandonar a un niño necesitado. Pero eso no significa que eximamos al Gobierno de su responsabilidad, que tiene mucha y que lo ha hecho muy mal", ha enfatizado.
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Aunque ha señalado que Cataluña no puede acoger "infinitamente", ha afirmado que no negarán la ayuda "a un niño en situación de necesidad": "Si no le ayudásemos, en lugar de humanos seríamos monstruos". EFE
(Foto) (Vídeo)
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