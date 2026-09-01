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Rusia responde a España tras las acusaciones de Sánchez y pide pruebas de su implicación en la crisis migratoria de Ceuta

El presidente del Gobierno advirtió de la participación de “redes rusas e israelíes” y una “internacional ultraderechista” en la entrada masiva a la ciudad autónoma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la cadena SER. (CADENA SER)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la cadena SER. (CADENA SER)
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Las reacciones internacionales a la entrevista de Pedro Sánchez continúan. Este martes, el Ministerio de Exteriores ruso ha pedido a España que presente pruebas de su presunta implicación en la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.

El presidente del Gobierno afirmó el lunes en la Cadena Ser que “hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al Gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo, como es la lucha contra la migración irregular”. Sánchez aseguró que no hay informaciones que apunten a la participación de Marruecos en lo sucedido, pero sí “una internacional ultraderechista” que habría difundido. bulos que motivaron la entrada masiva a Ceuta.

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Para el socialista, se trataba de una respuesta ante “las posiciones políticas valientes” que ha adoptado su gobierno en relación con el “genocidio” en Gaza o la “invasión” de Putin en Ucrania. El presidente aludió a un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea para respaldar sus declaraciones.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial", asegurando el total apoyo del Estado a la ciudad autónoma.

Desde Rusia, han pedido pruebas de su supuesta implicación en la campaña de desinformación. “Cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y solo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio”, ha expresado María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax. En su opinión, “sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar”.

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“En esta situación podría haberse encontrado cualquier otro país, ya que no hay ninguna información que lo confirme. Así que, como siempre decimos, primero debe haber al menos, no necesariamente pruebas, pero sí algunas informaciones que respalden los temores o preocupaciones de la parte española. Después ya comentaremos todo esto en concreto”, ha agregado la portavoz gubernamental.

Israel acusa a Sánchez de mentir

Imagen de archivo del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK
Imagen de archivo del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

En Tel Aviv tampoco sentaron bien las palabras del presidente. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó en sus redes sociales que Sánchez “volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta”.

Según Saar, “esto es una mentira descarada” y un intento de desviar la atención “del vergonzoso fracaso de Sánchez en la gestión de los asuntos de su país”, una campaña en la que, en su opinión, no triunfará.

Las explicaciones del presidente tampoco han contentado a las formaciones políticas nacionales. Desde Sumar, principal socio del Gobierno, han responsabilizado a Marruecos “por acción u omisión” de la llegada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio. En palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, “esa frontera está muy controlada por las fuerzas de seguridad marroquí y lo único que digo es que la responsabilidad de Marruecos, por acción o por omisión, está allí”.

Para el Partido Popular, Sánchez habría entrado en la “conspiranoia” con el señalamiento a Israel, Rusia y la internacional ultraderechista. “Solo le ha faltado culpar a Franco”, ironizó Borja Sémper, portavoz del PP, que también achacó responsabilidades al Gobierno de Marruecos.

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