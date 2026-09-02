Qué es y de qué se ocupa el CENIF, la unidad de inteligencia de la Policía Nacional detrás del informe que atribuye a Marruecos la entrada masiva de migrantes a Ceuta

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado en la madrugada de este miércoles una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para preguntarle desde cuándo tenía conocimiento del informe que atribuye a gendarmes marroquíes la entrada masiva de migrantes en Ceuta, un documento que, según el ministro, habría señalado “un fin distinto del migratorio” detrás de la operación, “de ser cierto”.

Ese informe, adelantado por El Español y Código 10, fue elaborado por el CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y pone en duda la posición oficial del Ejecutivo sobre la inexistencia de advertencias previas sobre lo que podía suceder.

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El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, conocido por sus siglas como CENIF, es la unidad de inteligencia criminal de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Su trabajo consiste en analizar los flujos migratorios, hacer seguimiento de las rutas que utilizan las redes de inmigración irregular y evaluar los riesgos en los distintos puestos fronterizos.

El informe difundido por Código 10 alertaba sobre una posible entrada irregular masiva en Ceuta dos días después (Código10)

El origen legal del CENIF se encuentra en la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, la norma que fijó la estructura de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía. Un mes más tarde, la Orden INT/985/2023, de 16 de agosto, modificó el artículo 8.2.e de ese texto para precisar sus atribuciones. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el propio Grande-Marlaska, establece que a esta unidad “le corresponde la actividad de inteligencia criminal en las áreas de competencia de la Comisaría General”.

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La unidad actúa como Oficina Central Nacional para el seguimiento de la normativa comunitaria e internacional en materia de extranjería y fronteras, y redacta los informes que le solicitan organismos nacionales e internacionales. También cumple un papel definido por el Reglamento europeo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas: forma parte del Punto Nacional de Contacto con Frontex y del Centro Nacional de Coordinación. De esta unidad depende, además, la Brigada de Coordinación para los asuntos relacionados con la propia Frontex.

*en ampliación