Cómo tener electricidad en un piso nuevo el mismo día que entras en él: los contratos están vinculados a un contador y a una propiedad, pero no a una persona

Una pareja utiliza linternas portátiles y un teléfono móvil para organizar y etiquetar cajas de cartón durante una mudanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mudanza exige resolver una serie de tareas prácticas antes de entrar en la nueva vivienda: embalar, coordinar el traslado, entregar llaves y actualizar datos administrativos. Entre esos trámites, la gestión del suministro energético suele quedar relegada frente a otras urgencias. Sin embargo, dejarla para el último momento puede complicar la llegada al nuevo domicilio. La falta de planificación puede provocar que la casa no tenga electricidad el día de la entrada o que sea necesario recurrir a servicios de activación urgente, con el consiguiente coste adicional.

Los contratos de electricidad no acompañan automáticamente al titular cuando cambia de dirección. Cada servicio está asociado a un contador y a una propiedad concreta, por lo que el traslado de una vivienda a otra no implica que el suministro se active de forma inmediata en el nuevo domicilio. El cambio requiere contratar el servicio para la nueva dirección y tramitar la baja en la anterior. Tener clara esta diferencia permite organizar los plazos y evitar confusiones durante los días previos a la mudanza.

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La demora también puede provocar una doble facturación si ambos contratos permanecen activos durante el mismo período, sobre todo si no se comunica con precisión la fecha de salida. Además, una baja tardía o una contratación realizada con escaso margen puede alargar la espera para disponer de luz. Para evitar interrupciones y gastos imprevistos, conviene ordenar el proceso en varios pasos esenciales.

Cuáles son los pasos esenciales para tener electricidad en un piso nuevo

El primer paso consiste en contratar la electricidad para la nueva vivienda. En España, el dato que identifica cada punto de suministro es el Código Universal de Punto de Suministro (CUPS), una clave alfanumérica de 20 a 22 dígitos que figura en las facturas y está asociada a la instalación, no al titular. Para formalizar el contrato, la energética suele solicitar el CUPS o la dirección completa, los datos del nuevo titular, el documento de identidad, la potencia eléctrica que se desea contratar y un número de cuenta IBAN para domiciliar los pagos. Si se trata de una vivienda nueva o de un suministro que lleva tiempo dado de baja, pueden requerirse documentos adicionales, como el certificado de instalación eléctrica, la cédula de habitabilidad o el contrato de alquiler.

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Revisa algunos aspectos si no quieres sustos con la electricidad tras una mudanza. Foto de archivo. (José Jácome/EFE)

Tras asegurar el suministro del nuevo domicilio, el siguiente trámite es decidir qué hacer con el contrato de la vivienda anterior. Si el piso va a ser ocupado por otra persona, suele ser preferible solicitar un cambio de titularidad para que la facturación pase al nuevo residente desde la fecha acordada. Si el inmueble queda vacío o no habrá continuidad en el suministro, se puede pedir la baja. El cambio de titular puede tardar entre uno y 20 días hábiles, mientras que el alta de electricidad en un punto que no dispone de suministro tiene un plazo legal estimado de entre cinco y siete días hábiles. Por eso, conviene iniciar las gestiones con margen y comprobar las condiciones del contrato, ya que una cláusula de permanencia podría implicar una penalización por rescisión anticipada.

El último paso es verificar que la activación se haya realizado antes de la mudanza o al llegar a la vivienda. La comercializadora tramita la solicitud ante la empresa distribuidora de la zona, que es la responsable de operar la red y el contador. También es recomendable anotar o fotografiar la lectura del contador en la fecha de salida y de entrada, para delimitar los consumos de cada ocupante y disponer de un respaldo ante una reclamación.

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Cómo informar del cambio de domicilio

Otro bloque clave es la comunicación del cambio de dirección a las administraciones públicas. La Agencia Tributaria establece un plazo aproximado de un mes para notificarlo, mientras que la Seguridad Social recomienda hacerlo lo antes posible para evitar incidencias en notificaciones o prestaciones. Estos trámites suelen ser gratuitos y pueden realizarse de forma telemática.

En el ámbito sanitario, cambiar de domicilio implica también actualizar el centro de salud asignado dentro del Sistema Nacional de Salud. Este paso, aunque no siempre obligatorio, resulta fundamental para garantizar una atención médica cercana y eficaz en caso de necesidad.

Revisa estos documentos antes de cambiarte de domicilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano financiero, por otra parte, es importante comunicar la nueva dirección a la entidad bancaria para garantizar la correcta recepción de comunicaciones y cumplir con las normativas de seguridad. Del mismo modo, actualizar los datos en seguros, suscripciones o servicios digitales evita incidencias futuras. Existen también gestiones prácticas que, sin ser obligatorias, resultan altamente recomendables. Es el caso de solicitar la redirección temporal de correspondencia a través de Correos, una solución útil para no perder cartas importantes durante el proceso de transición.

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