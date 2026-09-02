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El atardecer ya se cobra como complemento en algunos restaurantes: una oferta de ocio diseñada para aprovechar ese momento concreto

Es lo que se conoce como economía de la experiencia: el valor no se concentra únicamente en aquello que se consume, sino también en lo que se siente, se recuerda o se muestra

Mesas dispuestas en la terraza de un restaurante con personas cenando bajo luces decorativas frente al mar durante el atardecer.
Varios comensales cenan en la terraza de un restaurante al aire libre durante la puesta de sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una cerveza, una copa o una comida pueden elevar su precio de forma notable cuando se sirven frente al mar, en una azotea o bajo una puesta de sol. El atardecer se ha convertido en un componente de la oferta de ocio que algunos restaurantes incorporan al precio final, junto con las vistas, la música y el ambiente.

Durante los meses de buen tiempo, terrazas, chiringuitos, beach clubs y locales situados en puntos demandados adquieren otra dimensión. Una mesa ante el horizonte o un espacio donde la música acompaña la caída del sol puede transformar una consumición habitual en un plan distinto. La cuenta también cambia, incluso cuando el producto es parecido al que se ofrece a pocos metros.

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No hay una línea específica que indique “puesta de sol”, “primera línea de mar” o “ambiente exclusivo”. Aun así, esos elementos forman parte del importe. El cliente paga por comer o beber, pero también por ocupar un lugar concreto durante unas horas, por acceder a una escena social y, en algunos casos, por la imagen que podrá compartir después en redes sociales.

El atardecer se convierte en parte del producto

La economía de la experiencia concentra el valor en algo más amplio que la comida o la bebida. El establecimiento reúne paisaje, comodidad, servicio, música y una atmósfera determinada. Nadie compra el mar ni el sol, que permanecen al alcance de cualquiera, aunque sí puede pagar por contemplarlos desde una mesa preparada para ese propósito.

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Chiringuito en una playa de Cartagena (Europa Press)
Chiringuito en una playa de España. (Europa Press)

La ubicación también supone gastos para el negocio. Alquileres o concesiones, instalaciones expuestas al viento, al sol y al salitre, mobiliario, equipos de sonido, limpieza, seguridad y actuaciones musicales integran una estructura que muchas veces no se aprecia desde la mesa. Un establecimiento en primera línea de playa o una terraza con alta demanda puede implicar costes superiores para quien explota el local.

La estacionalidad añade otra variable. Muchos establecimientos concentran buena parte de su facturación en un periodo reducido y refuerzan sus plantillas cuando crece la afluencia. Cobrar más por una mesa con vistas o por una programación propia no responde de forma automática al oportunismo. La diferencia puede estar ligada a un servicio más complejo y a costes reales, aunque eso no elimina la discusión sobre el límite razonable del precio.

La puesta de sol no debería ocultar errores gastronómicos

En numerosos locales, el sunset ha dejado de ser sólo un momento del día. Se anuncia, se reserva y se programa con sesiones de DJ, cartas específicas, mesas preferentes, consumiciones mínimas y horarios pensados para que los clientes lleguen antes de que el sol desaparezca. El fenómeno natural queda así integrado en una propuesta comercial diseñada alrededor de esa franja concreta.

Ensalada de burrata
Quien paga más por el entorno mantiene el derecho a exigir calidad en los platos que come. (Shutterstock España)

El problema aparece cuando el escenario sustituye al producto. Un emplazamiento atractivo puede justificar un importe superior, pero no convierte en excepcional un plato insípido, un vino básico o un cóctel mal preparado. Las vistas no corrigen una cocina descuidada, una espera prolongada ni un servicio insuficiente cuando el local se llena. Quien paga más por el entorno mantiene el derecho a exigir calidad en aquello que recibe.

Las redes sociales han aumentado el valor de esta fórmula. Una copa a contraluz, una mesa frente al horizonte o un video con la música del momento ayudan a convertir un local en un sitio deseado. El cliente participa de ese mecanismo cada vez que reserva, consume o comparte una imagen. El precio puede resultar aceptable si se informa con claridad, guarda proporción con el producto y el servicio y responde a una experiencia real. El atardecer puede añadir valor, pero no debería ser la única explicación de una cuenta elevada.

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