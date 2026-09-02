Cómo se crea una reina: la estrategia que siguió la madre de Kate Middleton para que su hija conociera al príncipe Guillermo

Kate Middleton (M) saluda a la multitud frente al Hotel Goring en Londres, Gran Bretaña, el 28 de abril de 2011, junto a su hermana Pippa (L) y su madre Carole. (FRANK MAY | uso mundial/dpa/Alamy Live News)

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La historia de amor entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton ha sido presentada durante años como uno de los romances más sólidos de la realeza europea. Su encuentro en la Universidad de St. Andrews, la amistad que dio paso al noviazgo y una relación que terminó convirtiéndolos en los actuales príncipes de Gales forman parte del relato oficial. Sin embargo, desde hace tiempo circula una teoría que sitúa a una tercera protagonista en el origen de esa historia: Carole Middleton, la madre de Kate.

Libros, documentales e incluso la serie The Crown han alimentado la hipótesis de que la actual princesa de Gales no llegó por casualidad al círculo del heredero al trono británico. Según diversos biógrafos especializados en la familia real, detrás de algunas de las decisiones más importantes de su juventud podría haber estado la influencia de una madre decidida a abrir a su hija las puertas de la élite británica.

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Michael y Carole Middleton en 2023 (Photo by Andrew Milligan / POOL / AFP)

La figura de Carole Middleton siempre ha despertado un enorme interés en Reino Unido. Nacida en una familia de clase obrera, trabajó como azafata de vuelo antes de conocer a Michael Middleton, con quien posteriormente fundó Party Pieces, una empresa especializada en artículos para celebraciones infantiles. El negocio resultó un éxito durante décadas y permitió a la familia ascender socialmente y ofrecer a sus tres hijos una educación en algunos de los centros privados más prestigiosos del país.

Ese ascenso económico fue acompañado, según sostienen varios autores, de una estrategia educativa muy definida. La periodista y experta en realeza Tina Brown, autora de The Palace Papers, plantea que Carole siempre tuvo claro que Kate debía desenvolverse con naturalidad entre los círculos más exclusivos del Reino Unido. Para ello, apostó por una formación académica y social que la preparara para ese entorno.

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Catherine, duquesa de Cambridge, y su madre, Carole Middleton, asisten al primer día de Royal Ascot en el hipódromo de Ascot el 20 de junio de 2017 en Ascot, Inglaterra. (Foto de Max Mumby/Indigo)

Uno de los primeros pasos habría sido la elección del colegio Marlborough College, un prestigioso internado frecuentado por jóvenes pertenecientes a familias acomodadas y con estrechos vínculos con la aristocracia británica. Aunque el príncipe Guillermo estudiaba en Eton College —un centro exclusivamente masculino—, ambos colegios compartían un entorno social similar y sus alumnos coincidían con frecuencia en distintos eventos y actividades.

Un curioso cambio de planes

Sin embargo, el episodio que más ha alimentado las especulaciones llegó años después, cuando Kate tuvo que decidir su futuro universitario. Durante mucho tiempo se dio por hecho que la joven tenía previsto matricularse en la Universidad de Edimburgo, donde además estudiarían dos de sus mejores amigas. De hecho, según relatan distintas publicaciones, las tres llegaron incluso a buscar alojamiento para compartir piso.

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Todo cambió cuando se confirmó que el príncipe Guillermo cursaría sus estudios en la Universidad de St. Andrews. Diversos autores sostienen que fue entonces cuando Carole Middleton animó a su hija a modificar sus planes. Kate habría renunciado a la plaza que ya tenía prácticamente decidida, se tomó un año sabático y, finalmente, ingresó en St. Andrews coincidiendo con el heredero de la Corona británica.

Kate Middleton y su madre Carole en el Festival of British Eventing, Gatcombe Park, Gloucestershire, Gran Bretaña - 6 de agosto de 2005. (GROSBY GROUP).

El periodista especializado Omid Scobie, autor de Endgame, también recoge esta teoría en su libro. Según explica, los Middleton consideraban que Kate reunía las cualidades necesarias para desenvolverse con soltura en los círculos de la monarquía y aprovechar cualquier oportunidad que pudiera surgir. En su obra sostiene que la familia “vio que Kate estaba preparada para llevar el apellido Middleton a lo más alto”.

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Katie Nicholl, otra de las grandes especialistas en la Casa Real británica, defendió una versión similar años antes en Kate: The Future Queen. La autora recuerda que la decisión no estaba exenta de riesgos, ya que el anuncio de que Guillermo estudiaría en St. Andrews disparó las solicitudes de ingreso en la universidad escocesa. Aun así, Kate consiguió acceder y comenzó allí sus estudios de Historia del Arte, la misma carrera que inicialmente eligió el príncipe antes de cambiarse a Geografía.

La propia serie The Crown incorporó esta interpretación en su última temporada. En la ficción, Carole aparece como una madre muy cercana a su hija, pero también profundamente implicada en orientar su futuro. La serie muestra cómo aconseja a Kate tomarse un año sabático y cambiar de universidad para coincidir con Guillermo, además de dejar entrever que nunca vio con buenos ojos la relación que la joven mantuvo durante un tiempo con Rupert Finch, anterior novio de la futura princesa.

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La reina Camila conversa con Carole Middleton (izquierda), madre de Catalina, princesa de Gales, en Ascot, Berkshire, Reino Unido. 18 de junio de 2026. (Maureen McLean/Alamy Live News)

Más allá de la ficción televisiva, ninguna de estas teorías ha sido confirmada por la familia Middleton ni por el entorno del príncipe Guillermo. La versión oficial sigue defendiendo que ambos se conocieron de manera natural en la universidad, donde primero consolidaron una amistad antes de iniciar una relación sentimental.

Lo que sí parece indiscutible es el importante papel que Carole Middleton ha desempeñado en la vida de su hija. Numerosos expertos coinciden en que fue una figura decisiva durante los momentos más delicados de su entrada en la familia real y que continúa siendo uno de sus principales apoyos. Su presencia también ha resultado fundamental en etapas recientes, como durante el tratamiento médico de Kate o en la crianza de sus nietos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

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