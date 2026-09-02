El arte de saber estar solo: qué nos enseñaron los grandes escritores sobre la soledad elegida y cómo transforma la salud mental

Una mujer contempla el paisaje otoñal desde un sillón mientras sostiene una taza de té, en un momento asociado a la soledad elegida y el bienestar personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El teléfono vibra, entran mensajes, se suceden las reuniones y las redes sociales mantienen abierta una conversación que parece no terminar nunca. En ese contexto, la soledad elegida se presenta como una pausa necesaria ante la saturación de estímulos y la exigencia de estar disponible.

La hiperconexión ha reforzado la idea de que compartirlo todo y responder de inmediato son señales de cercanía. Pero la compañía constante también puede agotar. Reservar un rato sin pantallas, conversaciones ni demandas externas permite detener el ritmo y recuperar una atención que se dispersa entre notificaciones y tareas pendientes.

PUBLICIDAD

Estar solo no equivale a sentirse solo. La diferencia está en la elección y en cómo se vive ese tiempo. La soledad buscada puede ser un espacio de descanso, reflexión o disfrute personal; el aislamiento impuesto, en cambio, suele asociarse a la falta de apoyo, al malestar y a la sensación de abandono.

Cómo transforma la salud mental

La soledad elegida puede contribuir al bienestar psicológico cuando nace de una decisión personal y no de una retirada impuesta. Ese espacio permite rebajar la influencia inmediata de las opiniones ajenas. El psicólogo Ángel Macías relaciona la capacidad de hacer planes a solas con una autoestima más sólida. Aprender a disfrutar de esos momentos refuerza la idea de que el bienestar no depende por completo de la validación externa.

PUBLICIDAD

Una mujer descansa sentada en un banco de madera en un parque arbolado mientras recibe la luz del sol junto a su bolso y un libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También favorece el autoconocimiento. Sin la sucesión de compromisos cotidianos, resulta más fácil atender a los propios pensamientos, detectar qué emociones predominan y reconocer necesidades que se posponen. Pasar tiempo a solas ayuda a ordenar lo vivido y a establecer una relación más consciente con uno mismo. La regulación emocional es otro de sus posibles efectos. Después de una jornada intensa, un tiempo de calma puede ofrecer la distancia necesaria para procesar lo ocurrido antes de reaccionar. No se trata de evitar los problemas ni de cortar los vínculos, sino de disponer de un margen para comprender qué provoca malestar y cómo afrontarlo.

La soledad elegida también puede reforzar la autonomía. Las personas que se sienten cómodas en su propia compañía tienen más posibilidades de tomar decisiones de acuerdo con sus valores, sin adaptar cada elección a la expectativa del grupo. Ese hábito puede trasladarse a cuestiones cotidianas, como poner límites, elegir actividades por interés propio o sostener una afición sin necesidad de reconocimiento.

PUBLICIDAD

Qué nos enseñaron los grandes escritores sobre la soledad elegida

La imagen del escritor recluido ha alimentado durante décadas la idea de que la creación literaria exige apartarse del mundo. J. D. Salinger se convirtió en uno de los símbolos de ese retiro tras el éxito de El guardián entre el centeno, publicada en 1951. La repercusión de la novela le llevó a abandonar Nueva York y a proteger su vida privada lejos de la atención pública. En su caso, la distancia pareció responder tanto a una necesidad de intimidad como al peso de una fama que alteró su vida. La soledad, por tanto, no fue solo un método de trabajo: también funcionó como un límite frente a la exposición.

El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. (Archivo)

El caso de Emily Dickinson consolidó aún más ese mito. La poeta estadounidense pasó buena parte de su vida en la casa familiar de Amherst y, finalmente, se negó incluso a salir de los confines de su propia habitación. Sin embargo, su obra no quedó encerrada entre aquellas paredes. Sus poemas abordan el afecto, la pérdida, la muerte y la conciencia individual con una profundidad que cuestiona la idea de que una vida reservada implique desconexión de la experiencia humana. La soledad elegida puede ampliar la observación interior y convertir el silencio en materia para pensar y escribir, aunque no garantiza por sí sola una obra ni una vida equilibrada.

PUBLICIDAD

Los grandes escritores también enseñan que retirarse no obliga a renunciar al encuentro. Harper Lee y Cormac McCarthy limitaron la exposición mediática para preservar su intimidad, mientras que otros autores hicieron de la colaboración una parte central de su trabajo. Los hermanos Grimm reunieron juntos relatos populares; Neil Gaiman y Terry Pratchett escribieron Buenos presagios a cuatro manos. La lección no está en idealizar al autor aislado, sino en reconocer que cada proceso creativo necesita una relación distinta con el silencio, los vínculos y el mundo exterior.