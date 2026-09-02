Ángel Illescas, floricultor: “A esta planta la denomino como indestructible, aguanta mucho la sequía”

Sansevieria junto a la cara de Ángel Illescas. (Montaje Infobae)

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A la hora de elegir una planta para el hogar, su aspecto es un factor de peso, pero hay otros que son igual de importantes. La facilidad de sus cuidados y su capacidad para adaptarse a las condiciones del entorno son dos factores que pueden marcar la diferencia, especialmente para quienes no tienen demasiado tiempo libre.

En este sentido, existen especies que destacan precisamente por su resistencia y que pueden mantenerse en buen estado incluso cuando el riego no es tan frecuente como debería. Una de ellas es la sansevieria, una planta muy reconocible por sus hojas alargadas y verticales.

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Sobre ella ha hablado maravillas Ángel Illescas, un floricultor que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@angelillescasnombela) ha explicado por qué es una buena opción para todo tipo de jardines y balcones. “Esta planta la denomino yo de las indestructibles”, afirma durante los primeros segundos.

Las ventajas de esta planta

Una de las principales ventajas de la sansevieria (también conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge) es su resistencia. Según explica el experto, se trata de una especie especialmente recomendable para quienes están empezando a cuidar plantas, ya que tolera muy bien la falta de agua. El floricultor asegura que olvidarse de regarla durante un tiempo no supone necesariamente un problema.

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“Aguanta muchísimo la sequía y si te olvidas de regarla, no la vas a matar”, afirma Ángel. De hecho, el problema suele ser el exceso de riego, que puede deteriorar la planta. Por esta razón, el experto recomienda dejarla sin regar en caso de duda.

Lengua de suegra, una planta beneficiosa y fácil de cuidar. (Adobe Stock)

El experto señala que durante los meses de verano, regarla una vez por semana puede ser suficiente, aunque siempre dependerá de las condiciones en las que se encuentre la planta.

Si después de regarla queda agua en el plato, Ángel recomienda retirarla para evitar que la Sansevieria permanezca en contacto con ella. El encharcamiento es uno de los principales problemas para esta especie, hasta el punto de que puede provocar que sus raíces se pudran.

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Otra de las características que hacen de esta planta una buena opción para principiantes es su capacidad para adaptarse a diferentes espacios. La sansevieria puede desarrollarse tanto en lugares con bastante claridad como en habitaciones algo más oscuras, por lo que no es necesario disponer de un espacio especialmente luminoso para tener una.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Además, existen numerosas variedades de esta especie. Algunas presentan hojas más altas, mientras que otras son de menor tamaño o tienen una forma más cilíndrica. La más habitual, tal y como muestra Illescas en su vídeo, es la que presenta un ribete amarillo en los bordes de sus hojas.

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Por todo ello, el floricultor considera que la sansevieria es una especie especialmente interesante para quienes quieren empezar a introducir plantas de interior en casa y todavía no tienen demasiada experiencia con sus cuidados. Tal y como explica en el vídeo, es ideal para “ir cogiendo el truquillo” a la jardinería.