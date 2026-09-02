España

Ni cortinas ni visillos: la solución que recomiendan los expertos para dar un aire más moderno a tu casa

Hay tendencias que proponen los diseñadores de interiores que rompen con la decoración tradicional de nuestros hogares, pero en este caso no es solo un tema de estilo sino de funcionalidad

Cortinas enrollables de color beige sobre ventanas amplias, un mando a distancia en la pared y un sillón junto a plantas de interior.
Varias cortinas motorizadas de color beige cubren las ventanas de una sala de estar junto a un control remoto fijado en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las cortinas y los visillos han sido durante años una parte esencial en la decoración de interiores de las casas en España. Si uno entra a un hogar español, en todos ellos encontrará uno de estos elementos. Son más que simples elementos funcionales para controlar la luz o la privacidad. A menudo, definen el estilo de una habitación, añadiendo un toque final a la estética de cualquier espacio.

Sin embargo, con los avances en tecnología y diseño, las cortinas tradicionales han empezado a quedar obsoletas. Los nuevos artículos que están apareciendo en el mercado están transformando la manera en la que pensamos sobre las ventanas y la luz natural, llevando la decoración a un nivel completamente diferente. La diferencia, según la interiorista Eli Herrero, no está en el número de ventanas, sino en la manera en que la luz se mueve por el espacio. “El secreto está en cómo la luz rebota y se distribuye”, explica.

PUBLICIDAD

Hace años, las cortinas se eligieron como las opciones principales de decoración de interiores para combinar con los muebles y con el estilo de la habitación en general y que así hubiese una armonía visual en la estancia. Pero los expertos en ornamentación recomiendan una opción más moderna, sencilla y elegante, que transformará por completo la estancia. Es por ello que este estilo ya no tiene mucho más recorrido dentro de las nuevas tendencias.

Cuáles son las ventajas de las cortinas automatizadas

Hasta el momento, estas cortinas estaban colgadas por una barra que se ubica en la pared junto al techo, y con un sistema de dos cuerdas que hacen que estas puedan unirse y dejar la vista de la ventana al descubierto. Sin embargo, la tendencia actual es la de usar cortinas motorizadas, que facilitan el proceso, automatizando la movilidad de las cortinas. Estas ofrecen doble funcionalidad, es decir, que permiten tanto la privacidad como la visibilidad. Las cortinas tradicionales se han diseñado principalmente para ofrecer privacidad, pero muchas veces se sacrificaba la cantidad de luz natural que entra en la habitación. Además de la funcionalidad, las cortinas automatizadas ofrecen un diseño elegante y minimalista, eliminando la necesidad de cables y varillas.

PUBLICIDAD

Mujer sentada en un sillón blanco sosteniendo un control remoto frente a una gran ventana con cortinas grises y vista a edificios.
Una mujer utiliza un mando a distancia para controlar las cortinas automatizadas de su sala con vista a la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, muchas de estas cortinas se fabrican con tejidos aislantes, que reducen la necesidad de calefacción o aire acondicionado, y materiales reciclados, desde plásticos a fibras naturales. Esto no sólo mejora la comodidad de los espacios interiores y los hace estéticamente más atractivos, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente, al disminuir el consumo de energía.

Otra de las ventajas de estas cortinas automatizadas es que se pueden controlar a través de una aplicación en el teléfono móvil, un control remoto, o incluso mediante comandos de voz a través de asistentes virtuales. Gracias a la tecnología de automatización, se pueden abrir y cerrar a determinadas horas del día o en respuesta a cambios en la luz natural. Esta función también ayuda a proteger muebles y alfombras del desgaste causado por la exposición prolongada a la luz solar directa.

Cómo mantener este material doméstico

Las cortinas acumulan polvo, partículas en suspensión, humedad y olores, por lo que conviene incorporarlas a la rutina de limpieza del hogar. No existe una frecuencia única: depende del tipo de tejido, de la ventilación de la vivienda y de si están instaladas en zonas expuestas al vapor, la grasa o la condensación, como la cocina y el baño.

Para el mantenimiento habitual, basta con sacudirlas de forma periódica o aspirarlas con un accesorio adecuado para tapicerías, siempre que la tela lo permita. También es recomendable revisar la etiqueta del fabricante antes de lavarlas o aplicar vapor, especialmente en tejidos delicados, pesados o naturales, que pueden requerir limpieza profesional.

Mujer de pie sosteniendo una boquilla de vapor frente a una cortina beige en una sala con plantas y estanterías.
Una mujer limpia las cortinas de su hogar con una máquina de vapor junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manchas, el polvo visible, el olor a humedad y la condensación junto a las ventanas son señales para actuar cuanto antes. Mantener una buena ventilación, controlar la humedad y secar cualquier material mojado tras una filtración ayuda a evitar la aparición de moho y a conservar las cortinas en mejores condiciones.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaDecoraciónReformasDiseñoEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los secretos del polémico sarcófago de 2 millones de euros donde descansará Harald V: “Espero que esté acolchado”

El coste generó críticas y abrió un debate en Noruega sobre la inversión destinada al proyecto que el propio monarca preparó en vida

Todos los secretos del polémico sarcófago de 2 millones de euros donde descansará Harald V: “Espero que esté acolchado”

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 personas

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 personas

Ángel Illescas, floricultor: “A esta planta la denomino como indestructible, aguanta mucho la sequía”

Sus hojas alargadas y sus numerosas variedades la convierten en una especie a tener en cuenta para decorar distintos rincones del hogar

Ángel Illescas, floricultor: “A esta planta la denomino como indestructible, aguanta mucho la sequía”

La adicción al móvil ya no es solo cosa de jóvenes, también afecta a los mayores de 65 años: “El uso problemático está impulsado por soledad, aburrimiento y depresión”

La jubilación o la viudedad pueden hacer que el smartphone se convierta en una vía de escape, pero su uso compulsivo puede terminar desplazando la actividad física o las relaciones personales

La adicción al móvil ya no es solo cosa de jóvenes, también afecta a los mayores de 65 años: “El uso problemático está impulsado por soledad, aburrimiento y depresión”

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

Algunos bancos adelantan el ingreso respecto a la fecha ordinaria, es decir, que dos personas con la misma prestación reconocida pueden recibir el dinero en días distintos del mismo mes

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 personas

Última hora de la crisis migratoria y el Día de Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 personas

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

La jueza espera un último informe de la Guardia Civil para decidir sobre la entrada masiva en Ceuta tras recibir el escrito policial que señala a Marruecos

ECONOMÍA

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

Guillermo Martín, farmacéutico: “La multa por dar un medicamento sin receta va desde los 30.000 euros hasta los 90.000 euros”

El agricultor cobra 9 céntimos por una cebolla que llega al supermercado a casi 2 euros: “A partir de 25 céntimos empieza a ser rentable”

DEPORTES

F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid

F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid

Los jugadores que se han quedado sin equipo tras el cierre del mercado de fichajes: de Carvajal a Parejo o Sergio Ramos

Claudio Bravo, exportero del FC Barcelona: “Me encontré a Messi absolutamente solo en el banquillo”

Los mejores movimientos del mercado de fichajes de esta temporada: de Rodri, Cucurella o Kang-in Lee a Aubameyang, Morata o Ceballos

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá