Ni cortinas ni visillos: la solución que recomiendan los expertos para dar un aire más moderno a tu casa

Varias cortinas motorizadas de color beige cubren las ventanas de una sala de estar junto a un control remoto fijado en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cortinas y los visillos han sido durante años una parte esencial en la decoración de interiores de las casas en España. Si uno entra a un hogar español, en todos ellos encontrará uno de estos elementos. Son más que simples elementos funcionales para controlar la luz o la privacidad. A menudo, definen el estilo de una habitación, añadiendo un toque final a la estética de cualquier espacio.

Sin embargo, con los avances en tecnología y diseño, las cortinas tradicionales han empezado a quedar obsoletas. Los nuevos artículos que están apareciendo en el mercado están transformando la manera en la que pensamos sobre las ventanas y la luz natural, llevando la decoración a un nivel completamente diferente. La diferencia, según la interiorista Eli Herrero, no está en el número de ventanas, sino en la manera en que la luz se mueve por el espacio. “El secreto está en cómo la luz rebota y se distribuye”, explica.

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Hace años, las cortinas se eligieron como las opciones principales de decoración de interiores para combinar con los muebles y con el estilo de la habitación en general y que así hubiese una armonía visual en la estancia. Pero los expertos en ornamentación recomiendan una opción más moderna, sencilla y elegante, que transformará por completo la estancia. Es por ello que este estilo ya no tiene mucho más recorrido dentro de las nuevas tendencias.

Cuáles son las ventajas de las cortinas automatizadas

Hasta el momento, estas cortinas estaban colgadas por una barra que se ubica en la pared junto al techo, y con un sistema de dos cuerdas que hacen que estas puedan unirse y dejar la vista de la ventana al descubierto. Sin embargo, la tendencia actual es la de usar cortinas motorizadas, que facilitan el proceso, automatizando la movilidad de las cortinas. Estas ofrecen doble funcionalidad, es decir, que permiten tanto la privacidad como la visibilidad. Las cortinas tradicionales se han diseñado principalmente para ofrecer privacidad, pero muchas veces se sacrificaba la cantidad de luz natural que entra en la habitación. Además de la funcionalidad, las cortinas automatizadas ofrecen un diseño elegante y minimalista, eliminando la necesidad de cables y varillas.

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Una mujer utiliza un mando a distancia para controlar las cortinas automatizadas de su sala con vista a la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, muchas de estas cortinas se fabrican con tejidos aislantes, que reducen la necesidad de calefacción o aire acondicionado, y materiales reciclados, desde plásticos a fibras naturales. Esto no sólo mejora la comodidad de los espacios interiores y los hace estéticamente más atractivos, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente, al disminuir el consumo de energía.

Otra de las ventajas de estas cortinas automatizadas es que se pueden controlar a través de una aplicación en el teléfono móvil, un control remoto, o incluso mediante comandos de voz a través de asistentes virtuales. Gracias a la tecnología de automatización, se pueden abrir y cerrar a determinadas horas del día o en respuesta a cambios en la luz natural. Esta función también ayuda a proteger muebles y alfombras del desgaste causado por la exposición prolongada a la luz solar directa.

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Cómo mantener este material doméstico

Las cortinas acumulan polvo, partículas en suspensión, humedad y olores, por lo que conviene incorporarlas a la rutina de limpieza del hogar. No existe una frecuencia única: depende del tipo de tejido, de la ventilación de la vivienda y de si están instaladas en zonas expuestas al vapor, la grasa o la condensación, como la cocina y el baño.

Para el mantenimiento habitual, basta con sacudirlas de forma periódica o aspirarlas con un accesorio adecuado para tapicerías, siempre que la tela lo permita. También es recomendable revisar la etiqueta del fabricante antes de lavarlas o aplicar vapor, especialmente en tejidos delicados, pesados o naturales, que pueden requerir limpieza profesional.

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Una mujer limpia las cortinas de su hogar con una máquina de vapor junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manchas, el polvo visible, el olor a humedad y la condensación junto a las ventanas son señales para actuar cuanto antes. Mantener una buena ventilación, controlar la humedad y secar cualquier material mojado tras una filtración ayuda a evitar la aparición de moho y a conservar las cortinas en mejores condiciones.