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Melendi se muda a La Finca tras vender su chalet de 4.000 metros: un alquiler de 25.000 euros al mes y máxima seguridad

El cantante ha vendido la vivienda en la que residía con su familia y se ha mudado temporalmente a una de las urbanizaciones más exclusivas de España

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Melendi en una imagen de archivo.

Melendi atraviesa uno de los momentos más estables de su vida tanto en el plano personal como en el profesional. Mientras continúa disfrutando de la buena acogida de Pop Rock, el último álbum de su carrera, el artista también ha tomado una importante decisión lejos de los escenarios: cambiar de residencia junto a su familia.

Según ha adelantado El Español, el cantante asturiano ha vendido el chalet en el que vivía desde hace años en Boadilla del Monte y ya se ha instalado en una nueva vivienda situada en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón que se ha convertido en el hogar de algunas de las personalidades más conocidas del país.

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Se trata de un movimiento que supone un importante cambio para el intérprete de éxitos como Tu jardín con enanitos o Un violinista en tu tejado, que llevaba varios años residiendo junto a su mujer, Julia Nakamatsu, y sus hijos en una espectacular propiedad ubicada en la urbanización Las Lomas.

Melendi y Julia Nakamatsu asisten a la entrega de los le Gourmet Awards 2024. (Francisco Guerra / Europa Press)
Melendi y Julia Nakamatsu asisten a la entrega de los le Gourmet Awards 2024. (Francisco Guerra / Europa Press)

La vivienda que ahora ha dejado atrás destacaba por sus grandes dimensiones y por la privacidad que ofrecía a la familia. Según la citada información, contaba con cerca de 4.000 metros cuadrados de parcela y más de 1.100 metros cuadrados construidos, además de amplias zonas ajardinadas y una gran piscina exterior.

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Una nueva etapa en una de las urbanizaciones más exclusivas de España

Aunque la casa reunía todas las comodidades imaginables, parece que Melendi buscaba dar un paso más. Siempre según la información publicada por El Español, el cantante quería disfrutar de una mayor sensación de seguridad y de más espacio para su familia, formada por cinco hijos.

Por este motivo, habría optado por trasladarse a La Finca, considerada una de las urbanizaciones más exclusivas y vigiladas de Europa. Durante años, este complejo residencial se ha convertido en la elección de numerosos deportistas, empresarios y rostros conocidos que buscan privacidad y tranquilidad lejos de los focos.

Sin embargo, hay un detalle que llama especialmente la atención. Lejos de comprar una nueva propiedad, Melendi habría apostado por el alquiler. Según las fuentes citadas por el citado medio, el artista prefiere probar primero la experiencia de vivir en la zona antes de plantearse una posible adquisición definitiva.

Melendi, el cantante español, volvió a Argentina con un gran show
Melendi en un concierto. (RS Fotos)

Esta decisión tiene un coste considerable. De acuerdo con la citada publicación, el músico estaría pagando alrededor de 25.000 euros mensuales por su nueva vivienda, una cifra que, aunque elevada, encaja dentro de los precios habituales que se manejan en este exclusivo enclave madrileño.

Un hogar pensado para una familia numerosa

A lo largo de los últimos años, Melendi ha construido una familia numerosa junto a Julia Nakamatsu. La pareja comparte tres hijos en común: Lola, Abril y Dakota. Además, el cantante es padre de Carlota y Marco, nacidos de relaciones anteriores.

Precisamente el crecimiento de la familia habría sido uno de los factores que han influido en este cambio de residencia. La necesidad de contar con más comodidades y un entorno todavía más protegido habría llevado al artista a buscar una nueva vivienda adaptada a sus necesidades actuales.

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