Descubren un sistema planetario con dos mundos opuestos: uno potencialmente habitable y otro extremadamente caliente

Un trabajo liderado por el IAA, con sede en Granada, ha confirmado la naturaleza planetaria del sistema TOI-1752, situado a unos 337 años luz de la Tierra

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El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), junto a centros internacionales, ha confirmado la existencia de un nuevo sistema planetario, situado a unos 337 años luz de la Tierra, que cuenta con dos planetas muy diferentes entre sí. Uno de ellos es de corto período y extremadamente caliente, compatible con un escenario de mundo de lava, mientras que el otro tiene un tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno y se encuentra en la llamada zona habitable optimista, un área alrededor de una estrella donde, bajo determinadas condiciones, podría existir agua líquida. Respecto a este último, los expertos aclaran que esto no significa que el planeta sea habitable, pero sí lo convierte en un candidato muy interesante para investigar si tiene atmósfera y qué tipo de condiciones podrían darse allí.

El sistema TOI-1752, que gira alrededor de una estrella enana roja, un tipo de astro más pequeño y frío que el sol, fue detectado por el satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), una misión de la NASA dedicada a la búsqueda de planetas fuera del sistema solar que identifica a miles de candidatos a planetas en tránsito alrededor de estrellas cercanas.

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“El análisis conjunto de las observaciones obtenidas desde el espacio y mediante telescopios terrestres nos ha permitido descartar escenarios de origen no planetario, como el de binarias eclipsantes o enanas marrones. De este modo, hemos podido confirmar que ambos objetos son planetas y que, por tanto, TOI-1752 constituye un nuevo sistema planetario”, ha explicado en una nota el investigador del IAA Alberto Peláez Torres.

Representación del sistema planetario TOI-1752 y sus dos exoplanetas: el mundo de lava y el potencialmente habitable. (Alberto Peláez Torres / IAA-CSIC)

Cooperación entre España, Japón y Estados Unidos

La investigación, publicada en la revista MNRAS, ha contado con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), responsable de las observaciones hechas con el instrumento MuSCAT2, instalado en el Telescopio Carlos Sánchez del Observatorio del Teide. Este equipo logró observar los tránsitos planetarios en varias bandas de color y aportó datos fotométricos clave. También participó el grupo de exoplanetas de la Universidad de Tokio, que utilizó el instrumento MuSCAT3 en el telescopio Faulkes North del Observatorio Haleakala en Hawái. Las observaciones multicolor desde este sitio aportaron la evidencia fotométrica terrestre más sólida para validar la existencia del planeta interior.

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La misión TESS ha permitido identificar miles de planetas candidatos más allá del sistema solar, pero la confirmación y caracterización de sistemas como TOI-1752 representa un avance relevante para comprender cómo se forman y evolucionan los mundos fuera de nuestro entorno. Según los investigadores, este sistema podría convertirse en un objetivo prioritario para investigaciones sobre atmósferas exoplanetarias en los próximos años.