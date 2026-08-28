Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más altas y más bajas de este sábado 29 de agosto.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Tarifa de la luz

La energía eléctrica tendrá una tarifa media en territorio español de 103.37 euros por megavatio hora para este sábado, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que el precio más elevado del servicio eléctrico será de 213.0 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más barato de la luz en el país llegará a los -0.73 euros por megavatio hora.

La tarifa del servicio eléctrico por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 29 de agosto, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 189.3 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 185.14 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 183.46 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 179.05 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 175.85 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.46 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 175.55 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 176.58 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 129.68 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 11.51 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.45 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.73 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.35 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 7.9 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.06 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 177.8 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 213.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 209.34 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 193.88 euros por megavatio hora.