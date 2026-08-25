Choque entre los médicos de Ceuta y Sanidad por una reunión sobre la crisis asistencial

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (Comce) ha denunciado este martes haber sido excluido de una reunión que ha mantenido esta mañana el Ministerio de Sanidad con otros colegios profesionales para abordar la situación asistencial en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes.

"No queremos ser más, pero tampoco menos", lamentan en un comunicado en el que reclaman "el mismo espacio de interlocución", tras la reunión del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, con representantes de los colegios profesionales de Farmacia, Psicología o Enfermería en el Hospital Universitario de Ceuta.

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Unas quejas a las que el número dos de Sanidad, Javier Padilla, ha respondido en declaraciones a los medios desde la ciudad autónoma que la ministra Mónica García ya mantuvo un encuentro bilateral en exclusiva con el Colegio de Médicos de Ceuta, y “aunque habría querido reunirse” con otros colegios profesionales, se decidió que lo hiciera el secretario de Estado estos días.

"No es que se les haya excluido, sino que en todo caso se les incluyó a ellos los primeros", ha añadido antes de precisar que incluso él ha mantenido contactos con facultativos durante su visita, en la que ha acudido al cambio de guardia en las urgencias del Hospital de Ceuta, donde ha podido escuchar a sus profesionales.

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Pero los médicos de Ceuta consideran "incomprensible" su ausencia en la reunión, cuando son los profesionales que están "en primera línea de la respuesta asistencial" atendiendo las necesidades derivadas de esta situación extraordinaria, sin dejar de prestar la asistencia sanitaria ordinaria de la población ceutí.

Pretender conocer qué está ocurriendo en la sanidad de Ceuta sin escuchar a sus médicos supone, a juicio del colegio, "renunciar de antemano a una parte esencial de la realidad".

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"Sería como abordar la prevención de incendios sin escuchar a los bomberos o elaborar un plan urbanístico sin contar con los arquitectos", critica, y añade que no restan importancia a la participación del resto de profesionales implicados, sino que se excluya a los médicos.

Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha lamentado que, "en pleno conflicto sanitario en Ceuta", el Ministerio de Sanidad "vuelva a ningunear a los médicos, excluyendo a sus representantes de las reuniones convocadas para abordar una situación que les afecta directamente".

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"Lo sucedido en Ceuta no puede contemplarse como un episodio aislado", afirman, y añaden que "por desgracia, reproduce la forma de actuar de este Ministerio".

Según el sindicato, ya lo habían "comprobado desde el conflicto provocado por el anteproyecto del Estatuto Marco", en el que la ministra, Mónica García, ha "desoído reiteradamente" sus reivindicaciones "y la petición de una negociación real que tenga en cuenta las singularidades de la profesión".

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"Se habla de la situación sanitaria, se habla de lo que tienen que hacer los médicos, se decide sobre los médicos, pero se excluye a los médicos", ha lamentado en alusión a Ceuta el sindicato, que considera esta actitud "difícilmente comprensible y absolutamente contraproducente". EFE