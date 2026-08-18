19 conductores ante el juez en una semana por superar en 80 km/h el límite de velocidad

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Madrid, 18 ago (EFE).- La Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo entre los días 3 y 9 de agosto una campaña de vigilancia y control de velocidad en la que más de 69.000 conductores han sido sancionados, de los que 19 han sido puestos a disposición judicial por superar en más de 80 km/h el límite establecido.

Durante siete días los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han establecido 3.466 puntos de control y han verificado la velocidad de 1.037.333 vehículos, ha informado la DGT.

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Del total de vehículos controlados, 69.231 conductores, un 6,7 %, han sido denunciados por circular a velocidad superior a la permitida, lo que supone un incremento del 0,5 % respecto a la campaña realizada en abril de este mismo año.

De ellos, 19 conductores incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal y como recoge el artículo 379.1 del Código Penal.

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Esta cifra ha ido aumentando de manera progresiva y casi triplica la registrada hace solo dos años, lo que, según Tráfico, pone en evidencia la "persistencia de conductas especialmente graves y la conveniencia de actualizar la normativa vigente para que resulte más disuasoria".

Más de la mitad de las más de 69.000 infracciones (un 55,3 %) se registraron en autopistas y autovías (38.303 denuncias), mientras que en carreteras convencionales fueron denunciados 28.599 conductores, el 41,3 %. En travesías se formularon 2.329 denuncias (3,4 %).

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No obstante, el porcentaje de infracciones con respecto al número de vehículos controlados es superior en vías convencionales y ha ido en aumento.

En concreto, fueron denunciados el 7,05 % de los vehículos controlados en este tipo de vías, casi un punto más que en la campaña del pasado mes de abril.

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En autopistas y autovías el porcentaje se mantiene estable, con un 6,37 % de conductores denunciados sobre el total de vehículos controlados. EFE