Cambio en el tiempo: una DANA provoca una caída brusca de las temperaturas y deja lluvias y tormentas con granizo en estas regiones

Varias personas con paraguas bajo la lluvia en Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

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España sufrirá este jueves un giro radical en el tiempo. El calor extremo de la pasada jornada va a dar paso a un día marcado por las lluvias y tormentas provocadas por una DANA.

El miércoles, el protagonista absoluto fue el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar el nivel rojo, que implica “peligro extremo”, por las temperaturas en Zaragoza y en las provincias de Alicante y Valencia. En esta última, se registraron las máximas de la jornada: 44,5 grados en Carcaixent, 44,3 grados en Xàtiva y 43,7 grados en el aeropuerto de la capital valenciana.

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Tampoco ha habido tregua durante las horas de sueño. La noche ha sido tórrida, es decir, no ha bajado de 25 grados, en decenas de municipios del este del país. Ahora bien, el escenario será muy diferente este jueves. Las temperaturas bajarán en casi toda la península, especialmente en Cataluña. “En el litoral mediterráneo y en Baleares aún podremos superar los 35 grados y darse noches tropicales, por encima de 20 grados”, detalla en un comunicado José Luis Camacho, portavoz de Aemet.

La bajada del mercurio estará acompañada por las lluvias generalizadas propiciadas por la DANA, que se convierte ahora en en una vaguada de onda corta que va a recorrer el litoral mediterráneo. Así, “se esperan tormentas que pueden ser muy fuertes, con posibilidad de rachas y precipitaciones muy fuertes, así como de granizo en el interior norte, sudeste y sur de Baleares”.

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El avance de la onda corta sobre el Mediterráneo propiciará el desarrollo de tormentas en el cuadrante sureste, que pueden evolucionar a “fenómenos severos” en el altiplano de Murcia, interior de Alicante, interior sur de Valencia y litorales sur y norte de Valencia, con “tormentas y rachas de viento muy fuertes o granizo”.

Estas tormentas y precipitaciones, avisa el portavoz, también pueden ser “notables en amplias zonas de la Meseta norte y cordillera Cantábrica de León y Palencia y puntos del valle del Ebro y Pirineos”. En el resto de la península esperamos intervalos de nubes medias y bajas y no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional. En Canarias, en cambio, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte y despejados en la sur.

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Diez comunidades en aviso

Con este escenario, la Aemet ha activado los avisos en nivel amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) en 10 comunidades autónomas.

Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 20 de agosto de 2026. (Aemet)

En Andalucía, se han activado avisos de nivel amarillo por tormentas en zonas de Almería y Granada, donde se esperan episodios tormentosos con posibilidad de granizadas y rachas de viento fuertes.

En Aragón, la previsión señala lluvias de nivel amarillo en varias áreas de Teruel, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas también tendrán aviso amarillo, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en distintas zonas de Teruel, Zaragoza y Huesca.

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Baleares afronta avisos de nivel naranja en Mallorca por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 39 grados y riesgo de tormentas con rachas de viento muy fuertes. Además, en Mallorca, Ibiza y Formentera hay avisos amarillos por tormentas y fenómenos costeros con viento del suroeste y olas de hasta 3 metros. Menorca está también bajo avisos amarillos por tormentas, temperaturas máximas de 38 grados, fenómenos costeros y rissagas con oscilaciones del nivel del mar.

En Castilla y León, se han activado avisos amarillos por lluvias en varias provincias, incluidas León, Palencia, Ávila, Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, donde se pueden registrar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. También existe riesgo de tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Castilla-La Mancha presenta en la provincia de Albacete un aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuertes. El resto de la provincia cuenta con avisos amarillos por lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo y rachas fuertes o muy fuertes.

En Cataluña, la Aemet activa el aviso naranja en el sur de Tarragona por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento. En otras zonas de la comunidad hay avisos amarillos por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con granizo y vientos muy fuertes en Barcelona, Girona y Lleida.

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La Comunidad Valenciana afronta avisos naranja por lluvias intensas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo, especialmente en Valencia y Alicante. En Castellón y otras zonas hay avisos amarillos por lluvias y tormentas, con temperaturas máximas que pueden llegar localmente a 38 o 39 grados en los litorales.

En La Rioja, la Aemet activa el aviso naranja por lluvias intensas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento tanto en la Ibérica riojana como en la Ribera del Ebro.

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En el País Vasco, en el litoral de Gipuzkoa y Bizkaia se han activado avisos amarillos por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y riesgo de tormentas.

La Región de Murcia está bajo aviso naranja tanto por lluvias intensas, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, como por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento, especialmente en el Altiplano. Otras zonas cuentan con avisos amarillos por lluvias, tormentas y fenómenos costeros con viento y olas de hasta 3 metros.

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