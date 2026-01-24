España

El príncipe Harry reabre su enfrentamiento con Donald Trump y recuerda su pasado militar: “Esos sacrificios merecen ser mencionados con respeto”

El hijo de Carlos III ha respondido a las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre la actuación de la OTAN en Afganistán

Guardar
El príncipe Harry, en imagen
El príncipe Harry, en imagen de archivo (REUTERS)

La familia real británica y la política estadounidense han vuelto a tener un encontronazo tras la reciente polémica generada por las declaraciones de Donald Trump sobre la actuación de la OTAN en Afganistán. El príncipe Harry ha ofrecido una respuesta crítica a los comentarios del presidente de Estados Unidos.

En una entrevista emitida por Fox News, Trump ha cuestionado el grado de implicación de los países aliados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde Reino Unido, estos mensajes han desatado una ola de indignación por considerarse ofensivos hacia los aliados de la OTAN, un sentimiento compartido tanto en el ámbito institucional como en la opinión pública.

Estas afirmaciones no han tardado en obtener una contestación directa desde Londres. El primer ministro, Sir Keir Starmer, ha considerado estas palabras “insultantes y francamente atroces” y ha querido recordar el sacrificio de las fuerzas armadas británicas en el conflicto. En ese mismo contexto, el príncipe Harry ha decidido pronunciarse a través de un comunicado difundido por la BBC, desde la perspectiva de quien ha vivido en primera persona la guerra en Afganistán.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El testimonio del príncipe Harry

La intervención del duque de Sussex ha adquirido un tono más íntimo y personal cuando ha recurrido a su experiencia como militar desplegado en Afganistán, donde sirvió en hasta dos misiones: “Serví allí. Hice amigos para toda la vida allí. Y perdí amigos allí”.

A continuación, Harry ha recordado que el Reino Unido sufrió la pérdida de 457 soldados durante la guerra, y ha querido evocar también el sufrimiento de las familias afectadas: “Miles de vidas cambiaron para siempre. Madres y padres enterraron a sus hijos. Niños se quedaron sin sus padres. Las familias cargan con las consecuencias”.

El príncipe Harry, en imagen
El príncipe Harry, en imagen de archivo (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

El enfrentamiento verbal ha estado condicionado en todo momento por la determinación del duque de evitar ataques personales a Donald Trump. En su declaración transmitida a la BBC, Harry ha insistido en la importancia de que “esos sacrificios merecen ser mencionados con sinceridad y respeto”, defendiendo la necesidad de mantener unidos los principios de diplomacia y paz.

Su anterior batalla con Donald Trump

Hace un año, el presidente estadounidense sorprendió al declarar públicamente que no expulsaría al príncipe del país, ni siquiera si se confirmaba una falta de veracidad en su declaración sobre el consumo de drogas al solicitar el visado, un episodio relatado por Harry en sus memorias En la sombra. “Le dejaré en paz”, manifestó Trump entonces, aunque no dudó en criticar duramente a Meghan Markle, a la que calificó de “terrible” y remarcó: “Ya tiene suficientes problemas con su mujer”.

La entrevista de Harry y
La entrevista de Harry y Megan con Oprah Winfrey

El debate sobre la legalidad del visado de Harry, impulsado por la Heritage Foundation, sigue abierto, mientras la Administración Biden optó por mantener en secreto el expediente. En plena campaña electoral, Trump insistió en la posibilidad de revocar el permiso de residencia de Harry si se demostrase una falsedad en el proceso de solicitud, por lo que el hijo de Carlos III mantuvo el temor de ser deportado cuando ganó las elecciones y volvió a la Casa Blanca.

Temas Relacionados

Príncipe HarryDonald TrumpEstados UnidosCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un concejal convierte su jardín en una estación de esquí privada de 40 metros y con telesilla propio

La pista de esquí estará abierta hasta que tenga nieve

Un concejal convierte su jardín

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex

Los 10 podcasts más reproducidos de Spotify España hoy

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público español

Los 10 podcasts más reproducidos

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

Venir de un hogar con estudios superiores añade unos 200 euros anuales al salario y, comparando perfiles similares, los graduados de la universidad pública pueden ganar hasta 780 euros más

Tu sueldo depende de quiénes

El estado de salud del rey Mohamed VI tras 3 meses alejado de la vida pública: la dolencia a la que hace frente

La última vez que el soberano marroquí fue visto públicamente fue en octubre, mientras que su hijo, el príncipe Moulay Hassan, ha estado siendo el protagonista principal de la casa alauí

El estado de salud del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto gana Jorge Azcón como

Cuánto gana Jorge Azcón como presidente de Aragón: está entre los cinco líderes autonómicos mejor pagados

El Patrullero ‘Isla Pinto’ refuerza la vigilancia marítima en aguas de Melilla y el norte de África

Avanza en Adamuz la retirada de restos de trenes y limpieza de vías, paso clave antes de evaluar los daños y reconstruir la infraestructura ferroviaria

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Renfe confirma la suspensión total de Rodalies hasta que se pueda garantizar la seguridad

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tu sueldo depende de quiénes son tus padres: el origen familiar condiciona más el salario que estudiar en una universidad pública o privada

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 enero

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga