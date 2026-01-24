El príncipe Harry reabre su enfrentamiento con Donald Trump y recuerda su pasado militar: “Esos sacrificios merecen ser mencionados con respeto”

El príncipe Harry, en imagen de archivo (REUTERS)

La familia real británica y la política estadounidense han vuelto a tener un encontronazo tras la reciente polémica generada por las declaraciones de Donald Trump sobre la actuación de la OTAN en Afganistán. El príncipe Harry ha ofrecido una respuesta crítica a los comentarios del presidente de Estados Unidos.

En una entrevista emitida por Fox News, Trump ha cuestionado el grado de implicación de los países aliados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde Reino Unido, estos mensajes han desatado una ola de indignación por considerarse ofensivos hacia los aliados de la OTAN, un sentimiento compartido tanto en el ámbito institucional como en la opinión pública.

Estas afirmaciones no han tardado en obtener una contestación directa desde Londres. El primer ministro, Sir Keir Starmer, ha considerado estas palabras “insultantes y francamente atroces” y ha querido recordar el sacrificio de las fuerzas armadas británicas en el conflicto. En ese mismo contexto, el príncipe Harry ha decidido pronunciarse a través de un comunicado difundido por la BBC, desde la perspectiva de quien ha vivido en primera persona la guerra en Afganistán.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

El testimonio del príncipe Harry

La intervención del duque de Sussex ha adquirido un tono más íntimo y personal cuando ha recurrido a su experiencia como militar desplegado en Afganistán, donde sirvió en hasta dos misiones: “Serví allí. Hice amigos para toda la vida allí. Y perdí amigos allí”.

A continuación, Harry ha recordado que el Reino Unido sufrió la pérdida de 457 soldados durante la guerra, y ha querido evocar también el sufrimiento de las familias afectadas: “Miles de vidas cambiaron para siempre. Madres y padres enterraron a sus hijos. Niños se quedaron sin sus padres. Las familias cargan con las consecuencias”.

El príncipe Harry, en imagen de archivo (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

El enfrentamiento verbal ha estado condicionado en todo momento por la determinación del duque de evitar ataques personales a Donald Trump. En su declaración transmitida a la BBC, Harry ha insistido en la importancia de que “esos sacrificios merecen ser mencionados con sinceridad y respeto”, defendiendo la necesidad de mantener unidos los principios de diplomacia y paz.

Su anterior batalla con Donald Trump

Hace un año, el presidente estadounidense sorprendió al declarar públicamente que no expulsaría al príncipe del país, ni siquiera si se confirmaba una falta de veracidad en su declaración sobre el consumo de drogas al solicitar el visado, un episodio relatado por Harry en sus memorias En la sombra. “Le dejaré en paz”, manifestó Trump entonces, aunque no dudó en criticar duramente a Meghan Markle, a la que calificó de “terrible” y remarcó: “Ya tiene suficientes problemas con su mujer”.

La entrevista de Harry y Megan con Oprah Winfrey

El debate sobre la legalidad del visado de Harry, impulsado por la Heritage Foundation, sigue abierto, mientras la Administración Biden optó por mantener en secreto el expediente. En plena campaña electoral, Trump insistió en la posibilidad de revocar el permiso de residencia de Harry si se demostrase una falsedad en el proceso de solicitud, por lo que el hijo de Carlos III mantuvo el temor de ser deportado cuando ganó las elecciones y volvió a la Casa Blanca.