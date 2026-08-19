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Fieletes de berenjena rellenos de jamón y queso: una preparación sencilla con la que puedes conquistar a toda la familia

Una receta fácil y económica que combina la suavidad de la berenjena con un relleno cremoso y un rebozado crujiente

Plato blanco con filetes de berenjena empanados, algunos rellenos de jamón y queso, ramitas de romero y tomates cherry. Se observa un mantel y una mesa de madera.
Filetes de berenjena rellenos con jamón y queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La berenjena es una de esas verduras que ofrecen muchas posibilidades en la cocina, aunque en ocasiones puede resultar complicado encontrar nuevas formas de prepararla. Su sabor suave y su textura permiten combinarla con numerosos ingredientes y elaborar platos sencillos que pueden funcionar tanto como entrante como para una comida o cena.

Una de las formas más originales de disfrutar de esta verdura es preparar unos filetes de berenjena rellenos de jamón y queso, una receta fácil y llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados. La combinación da como resultado un plato jugoso y con un interior cremoso, algo que suele gustar a los más pequeños de la casa.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

  1. 1 berenjena grande
  2. 100 g de jamón cocido
  3. 100 g de queso para fundir (tipo Havarti o mozzarella)
  4. 2 huevos
  5. 100 g de pan rallado
  6. 50 g de harina de trigo
  7. Aceite de oliva virgen extra
  8. Sal
  9. Pimienta negra

Cómo hacer filetes de berenjena rellenos de jamón y queso, paso a paso

  1. Sazona las rodajas con sal y déjalas reposar durante unos 10 minutos para que suelten parte de su amargor.
  2. Seca bien las rodajas con papel de cocina para retirar el exceso de humedad antes de preparar los filetes.
  3. Coloca una loncha de jamón y otra de queso entre dos rodajas de berenjena, formando una especie de sándwich”.
  4. Pasa cada filete primero por harina, después por huevo batido y, finalmente, por pan rallado, asegurándote de que quede bien cubierto.
  5. Presiona bien los bordes para que las dos rodajas queden unidas y evitar que el relleno se salga durante la cocción.
  6. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto, procurando que alcance una temperatura adecuada antes de añadir los filetes.
  7. Fríe los filetes hasta que estén dorados por ambos lados, durante aproximadamente 3 minutos por cada lado.
  8. Retíralos de la sartén y déjalos escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite antes de servir. También se pueden hornear a 200ºC durante unos 20 minutos, girándolos a mitad de la cocción para que se doren de manera uniforme.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para 4 filetes. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 300 kcal
  • Proteínas: 14 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Pueden conservarse en la nevera durante hasta 2 días, siempre que se guarden correctamente en un recipiente hermético. Para recalentarlos, lo más recomendable es utilizar el horno o una sartén, ya que estos métodos permiten recuperar parte de la textura crujiente del exterior. Es preferible evitar el microondas, porque puede reblandecer el rebozado y hacer que pierda su textura original.

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