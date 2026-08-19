Por qué es importante limpiar el colchón en verano y cómo hacerlo según los expertos

Hombre colocando un colchón. (Magnific)

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El colchón es uno de los sitios en los que más tiempo pasamos en nuestro día a día. Aunque puede parecer un elemento secundario, su estado y características influyen directamente en la calidad del sueño.

Por ello, no solo es importante escoger un tipo de colchón que se adapte a nuestras exigencias, sino que hay que mantenerlo en el mejor estado posible. El verano es uno de esos momentos en los que más atención hay que prestarle, algo que la mayoría de personas no tienen en cuenta.

Por qué es importante limpiar en verano

Con las altas temperaturas, el colchón está más expuesto al sudor y a la humedad que se genera durante la noche, especialmente en los meses más calurosos del año. Esto puede favorecer la acumulación de suciedad y la aparición de malos olores, por lo que mantener una correcta higiene resulta especialmente importante durante esta época.

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Además, el verano puede ser un buen momento para realizar una limpieza más profunda y dejar el colchón en buenas condiciones de cara al resto del año. Sin embargo, no todos los métodos son adecuados y algunos pueden incluso deteriorar los materiales. Por ello, los expertos recomiendan seguir una serie de pautas para limpiarlo correctamente sin dañarlo.

Qué usar para limpiar el colchón

Según explica Colchones Marmota en su página web, para limpiar un colchón no es necesario recurrir a productos especialmente caros. Cada uno de ellos puede utilizarse en función del tipo de suciedad: el bicarbonato es útil para absorber la humedad y eliminar olores; el agua oxigenada, para las manchas de sangre; el vinagre blanco, para combatir olores y desinfectar; y el detergente lavavajillas, para eliminar manchas y grasa. También se puede recurrir a limpiadores enzimáticos para la suciedad orgánica y a espuma seca para una limpieza más profunda.

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Sin embargo, no es necesario realizar una limpieza profunda cada vez que se cambian las sábanas. La frecuencia y la intensidad dependerán de las circunstancias.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

En condiciones normales, lo recomendable es revisar y limpiar el colchón una vez por semana, principalmente mediante el aspirado de su superficie. A esta limpieza habitual hay que añadir una limpieza profunda cada seis meses, incluso aunque no presente manchas, y otra más exhaustiva siempre que se produzca algún accidente, como un derrame o una mancha de sangre, orina o cualquier otro fluido.

Cómo limpiar el colchón paso a paso

El primer paso consiste en retirar las sábanas y lavalas siguiendo las indicaciones del fabricante. Los protectores y las fundas también deben limpiarse para garantizar una buena higiene.

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Una vez que el colchón está completamente descubierto, hay que aspirar toda su superficie, prestando especial atención a las costuras, los pliegues y los laterales, ya que son zonas en las que puede acumularse polvo y suciedad.

Después llega el momento de tratar las posibles manchas. Como un colchón no puede lavarse directamente con agua sin riesgo de que quede empapado y se deterioren sus materiales, lo recomendable es tratar cada mancha de forma individual y escoger el producto en función de su origen.

Para ello, se puede aplicar una pequeña cantidad de la solución de limpieza correspondiente con ayuda de un paño limpio. Después de dejarla actuar durante unos minutos, se retiran los restos del producto con otro paño limpio humedecido en agua y se deja el colchón al aire hasta que se seque por completo. Si es necesario, el proceso puede repetirse.

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