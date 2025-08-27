España

Lengua de suegra, la planta de interior que purifica el aire y casi no necesita cuidados

Además de sus beneficios para la salud, la Sansevieria ayuda a mejorar el estado de ánimo, llegando a reducir ansiedad o estrés

Sofia Avendaño

Guardar
Planta lengua de suegra.
Planta lengua de suegra. (Adobe Stock)

Es común verla en casas, oficinas y patios, pero pocos conocen el verdadero potencial de la lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), una planta que va mucho más allá de lo ornamental. Fácil de cuidar y extremadamente resistente, se ha ganado un lugar en interiores gracias a su capacidad para purificar el aire, regular la temperatura y hasta mejorar el estado de ánimo.

Uno de los beneficios más destacados de esta planta es su capacidad para eliminar toxinas del ambiente. Estudios como los realizados por la NASA han demostrado que la lengua de suegra puede filtrar sustancias nocivas como el benceno, el formaldehído y el tricloroetileno, mejorando notablemente la calidad del aire en espacios cerrados.

Además, a diferencia de la mayoría de las plantas, libera oxígeno por la noche, lo que la convierte en una excelente opción para dormitorios, ya que contribuye a un mejor descanso. También se le atribuyen efectos positivos en la reducción del estrés y la ansiedad, ya que un entorno más limpio y equilibrado puede influir directamente en nuestro estado mental.

Versátil, protectora y fácil de cuidar

Tolerante a la falta de luz y al ambiente seco, esta planta no exige grandes cuidados. Solo necesita riego moderado (cada 10 a 15 días), buena ventilación y algo de luz natural indirecta para crecer con vigor. También se adapta bien a temperaturas variadas, aunque no tolera las heladas.

Lengua de suegra, una planta
Lengua de suegra, una planta beneficiosa y fácil de cuidar. (Adobe Stock)

Según algunas creencias populares y prácticas como el Feng Shui, colocar una lengua de suegra en la entrada del hogar o en las esquinas del dormitorio ayuda a atraer la buena energía, la prosperidad y a proteger contra malas vibraciones.

Sus beneficios medicinales

En varias culturas, la lengua de suegra se ha utilizado con fines medicinales tradicionales. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes e incluso laxantes. Sin embargo, su uso no debe sustituir tratamientos médicos profesionales, y se recomienda consultar a un especialista antes de usarla con fines terapéuticos.

También es importante tener en cuenta que, aunque generalmente es inofensiva para los humanos, puede ser tóxica para perros y gatos si la ingieren. Esto se debe a ciertos compuestos activos que, en grandes cantidades, pueden provocar molestias digestivas en los animales.

¿Cómo hacer que florezca?

Aunque no es común verla en flor, con los cuidados adecuados es posible. La clave está en una buena exposición a la luz filtrada, riegos controlados y abono. Algunos trucos populares, como añadir jengibre rallado al sustrato, ayudan a fortalecer las raíces.

Ideal para todos los espacios

Gracias a su bajo mantenimiento, la lengua de suegra es ideal para personas que se inician en el mundo de las plantas. También es una excelente opción para quienes viven en zonas urbanas, donde la calidad del aire puede ser deficiente, o en viviendas con poca entrada de luz natural.

Su capacidad para absorber el calor ambiental también la hace útil en climas cálidos, ayudando a mantener espacios frescos. Y si bien florece con poca frecuencia, con paciencia y cuidados adecuados (incluyendo el uso de abono y el truco del jengibre rallado en la tierra), es posible estimular su floración.

