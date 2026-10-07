Reencuentro de ‘Sálvame’ en los tribunales: la fecha para resolver la demanda millonaria de Antonio David Flores a Rocío Carrasco, Mediaset o María Patiño

Antonio David Flores en 'Sálvame' (Mediaset España)

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Una de las vistas judiciales más esperadas de la historia de la televisión, por delante de la de Pasapalabra, está a punto de vivirse. El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ya ha convocado a Rocío Carrasco, Mediaset, La Osa Producciones, María Patiño y Carlota Corredera, junto a otros colaboradores del universo Sálvame que participaron en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, por la demanda millonaria emitida por Antonio David Flores, según ha informado Vibras en corte.

Este primer encuentro se celebrará, según el citado portal, en mayo de 2028, aunque será solo una audiencia previa en la que negociar por llegar a un acuerdo dentro del marco de la presunta vulneración del derecho al honor, a la propia imagen y a la reputación de Antonio David Flores. La suma total que reclama el exmarido de Rocío Carrasco alcanza los 5.789.000 euros y exige una responsabilidad solidaria entre todos los colaboradores y rostros implicados.

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María Patiño, Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández, Paloma García-Pelayo, Laura Fa, Miguel Frigenti, Belén Rodríguez, Alonso Caparrós, Isabel Rábago, Kike Calleja o, incluso, Marc Giró, son algunos de los nombres de los demandados por Antonio David Flores, así que será prácticamente un reencuentro de Sálvame, pero no televisivo, sino en una en una macrosala judicial.

Carlota Corredera en el programa 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. (Telecinco)

La demanda millonaria de Antonio David Flores

Las cifras que pide el exguardia civil son diferentes según el demandado. En el caso de Mediaset España y otras empresas que estuvieron vinculadas al grupo, como la actual Osa Producciones, cuyo equipo corresponde al de la extinta La Fábrica de la tele, les reclama 1.976.000 euros, mientras que la otra gran cifra corresponde a su exmujer, Rocío Carrasco, a quien pide 1.628.000 euros. Entre los rostros televisivos también hay cantidades diversas: por ejemplo, María Patiño con 283.475 euros, Carlota Corredera con 281.000 o Jorge Javier Vázquez con 207.000.

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Tras pasar por la vía penal, laboral y civil, la sede judicial de Málaga será testigo del encuentro masivo de estrellas de Telecinco. Según el citado medio, la antelación con la que se ha anunciado la cita tiene como objetivo que ninguna de las defensas pueda acogerse a aplazamientos o dilaciones. Allí, se deberían encontrar todos los implicados junto a sus abogados y procuradores.

Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica dela familia de Rocío Jurado.

Tras ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’

Ya han pasado seis años desde que Rocío Carrasco acaparó todos los focos con el estreno del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que relató un testimonio estremecedor de su relación con Antonio David Flores bajo la premisa de la querella de presunto maltrato que interpuso contra él en 2017. Además, algunos episodios narrados sobre su hija Rocío Flores, por entonces menor, también llevó a la primogénita de Rocío Jurado ante los juzgados.

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Después de un largo proceso y un veto histórico para Antonio David Flores en Telecinco, del que todavía no ha conseguido salir, el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga admitió el trámite en mayo de 2025. Antes de eso, en 2023 la Justicia le dio la razón en cierta parte al declarar su despido de Sálvame, y de la cadena en general, como improcedente y nulo por vulnerar su derecho al honor, por lo que Mediaset ya tuvo que pagarle 120.000 euros de indemnización.