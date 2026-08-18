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El curioso motivo por el que Rafa Jódar rompe los cordones de las zapatillas en los partidos

El tenista español ha llamado la atención en los últimos torneos por tener que cambiar de zapatillas en pleno partido

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
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Rafa Jódar no baja el ritmo en ninguna superficie y la temporada de pista dura no iba a ser menos. Llegó a la final en Washington, a semifinales en el Masters 1000 de Canadá y en Cincinnati ya avanza a paso ligero. El tenista español ha irrumpido en el circuito profesional con fuerza hasta el punto de meterse en el top 20 y tener en el punto de mira el top 10. Sin embargo, en las últimas semanas su tenis en la pista no ha sido lo único que ha llamado la atención.

Es ya habitual ver a Jódar aprovechando los descansos para ir al banquillo y cambiarse las zapatillas porque tenía los cordones rotos. Una situación que ya le ocurrió durante la final de Washington en el duelo ante Taylor Fritz y en Cincinnati se ha vuelto a repetir. Durante el duelo ante el tenista Denis Shapovalov, volvió a ocurrir y el canadiense no dudó en recriminárselo. El español argumentó que no podía hacer nada para evitarlo, a la vez que añadía que no podía seguir jugando con el cordón roto porque podría exponerse a sufrir una lesión a la hora de deslizarse sobre la pista.

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Pero, ¿por qué se le rompen los cordones a Jódar mientras juega? Las Adidas Adizero Ubersonics se han convertido en las zapatillas que el español utiliza para jugar la gira estadounidense. Su forma de apoyar el pie al deslizarse y desplazarse a lo largo de la pista provoca que los cordones rocen con el suelo y se vayan desgastando a lo largo del partido hasta llegar a romperse. Y eso es exactamente lo que le ha ocurrido al tenista español.

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Para evitar que la situación se siga produciendo y necesite acudir a los vestuarios a cambiarse las zapatillas, el madrileño ha decidido tomar medidas. Durante el partido ante Alejandro Tabilo, en el que se impuso por 2-0 (6-2 y 6-1), Rafa Jódar apareció en la pista con la característica mochila con las raquetas de repuesto y una bolsa transparente llena de zapatillas para poder cambiarse en caso de que se le volvieran a romper los cordones durante el duelo. Sin embargo, esta no es la primera vez que un tenista vive una situación similar.

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Otros tenistas que han roto los cordones

Aunque es Rafa Jódar quien está ahora en boca de todos por sus problemas con las zapatillas, no es el único que ha vivido esta situación. Zverev, Tsitsipas o Mensik son otros tenistas que también han tenido problemas con los cordones. De hecho, a Stefanos se le criticó mucho por este tema y el griego tuvo que ponerse en contacto con la marca y rediseñar el modelo para evitar que se le rompieran los cordones de forma asidua.

Rafa Jódar derrota al chileno Alejandro Tabilo para asegurar su pase a octavos en el Masters 1000 de Cincinnati.

La solución que de momento ha tomado el tenista madrileño es acudir a los partidos con varios pares de zapatillas preparadas por si acaso necesitara cambiarlas por si se le rompen los cordones. Una solución cuando solo faltan unas semanas para que el US Open dé el pistoletazo de salida.

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