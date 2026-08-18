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Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 19 de agosto: Pía se enfrentará a Tomasa y Samuel avisará a María que Carlo sabe lo del beso

Máximo aceptará abandonar el palacio en el próximo episodio de la ficción diaria de La 1

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
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El capítulo de La Promesa del miércoles 19 de agosto dejará dos movimientos centrales en la trama: Máximo aceptará marcharse del palacio y Ciro anunciará un viaje de unos días en el que querrá llevarse a Julieta, después de que los episodios del lunes y el martes hayan tensado varios frentes familiares, sentimentales y de poder.

En el avance del capítulo 887 se confirma que Máximo se irá de La Promesa y dejará a Ángela en paz, sin rencores, mientras Ciro comunicará a Julieta que sale de viaje durante unos días y pretende que ella le acompañe. La incógnita inmediata será si la joven consigue librarse de esa presión. El episodio del lunes ya había dejado preparado ese escenario. Julio pidió al marqués dirigir la cocina y Alonso aceptó sin saber que esa decisión comprometía a las cocineras, mientras Julieta contó a Manuel que Lorenzo casi la golpea y él se enfrentó al capitán.

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A ese bloque se sumaron varios conflictos más: María detectó la tristeza de Carlo y le prometió que se casarían pronto, Máximo exigió a Alonso el despido de Cristóbal y el marqués decidió no hacerlo, y Petra confesó a Pía que en el pasado hizo algo malo a Tomasa. El martes consolidó las líneas que explotarán en el siguiente capítulo. Jacobo se contuvo en el último momento y no golpeó a Adriano, aunque después este se lo contó a Martina y ambos asumieron que se sienten perdidos y no saben qué hacer.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)

Qué pasará el miércoles en ‘La Promesa’

También Manuel trató de convencer a Julieta de que no abandone La Promesa. Le recordó el pacto de afrontar juntos las dificultades, pero la joven teme que Ciro utilice su amor para hundirlo. El conflicto entre Ángela y su padre avanzó un paso más. Curro intentó que aceptara el reconocimiento de Máximo, pero ella se negó porque prefiere afrontar un escándalo antes que deber nada a un padre que la repudia.

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El miércoles traerá además un cambio inesperado en torno a la salida de Máximo. Tras confirmar a los señores que se irá, Leocadia se lo reprochará con dureza y le acusará de huir y de no haber hecho ningún esfuerzo por su hija. En el terreno sentimental, Samuel advertirá a María de que Carlo ya sabe lo ocurrido entre ellos y le insistirá en que debe hablar con él para arreglarlo. Antes, el lunes, Carlo se había encarado con el cura al acusarle de haberle mentido porque seguía queriendo a María y, además, ella quería al sacerdote.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Las tramas de ‘La Promesa’

La trama de Martina, Adriano y Jacobo tampoco se cerrará. Después de que Jacobo pidiera explicaciones por la traición descubierta entre ambos y estuviera a punto de golpear a Adriano, el miércoles Martina y Adriano concluirán que en el corazón no se manda y que no deben buscar excusas, mientras Leocadia y Lorenzo preguntarán a Jacobo por su distanciamiento con ellos sin obtener respuesta. El último golpe del capítulo de La Promesa lo servirá Cristóbal, que interrumpirá la discusión con una carta de la Casa Real dirigida a Curro.

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