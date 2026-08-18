Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los jugadores de baloncesto Amaya Valdemoro y Jorge Garbajosa a Torito y la presentadora Verónica Sanz

Jorge Garbajosa y Torito en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra renueva desde este martes 18 de agosto su panel de invitados con Amaya Valdemoro, Jorge Garbajosa, Torito y Verónica Sanz, una rotación prevista hasta el día 20 que refuerza el esquema fijo de famosos en el concurso de Antena 3 mientras el formato consolida la prueba final ‘AlaZ’ con el duelo diario entre Javier y David.

Los cuatro famosos permanecerán en el programa hasta el próximo jueves y su cometido será ayudar a los concursantes a sumar segundos para la ronda decisiva con la que cada tarde se disputa el bote. La nueva tanda llega en una fase de continuidad para el espacio de Roberto Leal, que mantiene esa mecánica tras sustituir el histórico rosco por una prueba final rebautizada.

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El relevo coincide además con un momento de ajuste en el formato, que conserva a los invitados como pieza fija mientras Mediaset ya ha anunciado Rueda la letra, su concurso con ‘El Rosco’. A su vez, Christian Gálvez, mítico presentador de su andadura por Telecinco, ha grabado en América pilotos del programa para su venta en Estados Unidos y Latinoamérica, en inglés y español.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Amaya Valdemoro en ‘Pasapalabra’

Amaya Valdemoro, nacida en Alcobendas en 1976, llega a Pasapalabra tras una de las trayectorias más reconocidas del baloncesto español. Exinternacional y alero durante su carrera, fue una de las pioneras españolas en la WNBA y ganó tres anillos con las Houston Comets entre 1998 y 2000. Con la selección española disputó 258 partidos, participó en dos Juegos Olímpicos y conquistó, entre otros títulos, el Eurobasket de 2013.

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Se retiró ese mismo año y desde entonces ha seguido vinculada al baloncesto como comentarista y como referencia del deporte femenino. Su recorrido recibió un nuevo reconocimiento con su entrada en el Salón de la Fama de la FIBA en 2023. En junio de 2026, además, ingresó en el Salón de la Fama de la WNBA y se convirtió en la primera española en lograr esa distinción.

Amaya Valdemoro ingresa en el Hall of Fame de la WNBA (Europa Press)

Quién es Jorge Garbajosa

Jorge Garbajosa también se presenta a Pasapalabra con un perfil ligado de forma inseparable a la historia del baloncesto español. Nacido el 19 de diciembre de 1977, salió de Torrejón de Ardoz con 16 años para iniciar una carrera que le llevó a la élite nacional e internacional. En España pasó por clubes como Baskonia y Unicaja Málaga. Más tarde jugó en Italia con el Benetton Treviso, donde sumó títulos de liga y copa, antes de dar el salto a la NBA.

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En la liga estadounidense defendió la camiseta de los Toronto Raptors entre 2006 y 2008 y fue incluido en el quinteto de mejores novatos de la NBA. También fue una pieza de peso en la selección española dentro de la llamada generación de oro. Las lesiones marcaron la recta final de su carrera y forzaron su retirada del baloncesto profesional en 2012. Después presidió la Federación Española de Baloncesto entre 2016 y 2023, y en mayo de 2023 asumió la presidencia de FIBA Europe.

Jorge Garbajosa, en imagen de archivo (Reuters)

Torito en ‘Pasapalabra’

El tercer nombre de la nueva ronda de Pasapalabra es Enrique Jiménez Martínez, más conocido como Torito. Nacido en Ciudadela, en Baleares, en 1977, estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y cursó un máster en Museología y gestión del patrimonio cultural. Su trayectoria profesional comenzó con la creación de decorados para publicidad y cine. En esa etapa recibió el premio de Pintura Sant Antoni Diario Menorca y el VIII premio Sant Antoni-Sa Nostra de Pintura.

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Su salto a la popularidad llegó en 2002, cuando se presentó al casting de Vitamina N en City TV. La selección se emitió en directo y, tras resultar vencedor, obtuvo un contrato anual para colaborar en el programa. Después fichó por Telecinco para participar en el espacio nocturno TNT, punto de partida de una etapa como reportero y colaborador en varios programas de la cadena. También realizó reportajes y entrevistas para la revista Primera Línea y en los últimos años ha concursado en MasterChef Celebrity.

Torito con su marido Raúl Jiménez y su hijo Nathan (Instagram)

Quién es Verónica Sanz

La última invitada de Pasapalabra es Verónica Sanz, periodista y presentadora nacida en Barcelona en 1982. Licenciada en Periodismo y Empresariales, con un máster en Análisis Económico, acumula más de dos décadas de experiencia en formatos de actualidad y en cobertura de información política, económica y social. Su carrera ha pasado por Barça TV, Punto Pelota, Las Mañanas de Cuatro y Buenos Días Madrid.

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Verónica Sanz en 'laSexta Noche' (Atresmedia)

En 2019 se incorporó a laSexta para presentar laSexta Noche junto a Iñaki López y, después, con José Yélamo, y desde 2022 dirige y presenta Sábado Clave en laSexta. En 2026 ha ampliado su actividad profesional con la publicación de su primera novela, Gente bien, editada por Planeta.