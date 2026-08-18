La Policía Nacional advierte: “Si tu hijo usa TikTok, hay una función que deberías activar hoy mismo”

Una adolescente posa para una foto con un teléfono en el que se ve el logotipo de TikTok. (REUTERS / Jana Rodenbusch)

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Si tu hijo utiliza TikTok, hay una herramienta que puede ser especialmente útil para saber cuánto tiempo pasa en la aplicación, limitar determinados contenidos y controlar quién puede interactuar con él. Se llama Sincronización Familiar y permite a los padres gestionar desde su propio teléfono buena parte de las opciones de seguridad de la cuenta del menor. La Policía Nacional ha puesto el foco en esta función a través de uno de sus vídeos en TikTok y advierte que “deberías activarla hoy mismo”.

La herramienta permite intervenir sobre algunos de los aspectos que más preocupan a las familias cuando los menores empiezan a utilizar las redes sociales: el tiempo que pasan conectados, los contenidos que consumen, las personas con las que pueden relacionarse y las notificaciones que reciben. No se trata, por tanto, de una aplicación diferente ni de un perfil infantil independiente. Es un conjunto de controles integrados en TikTok que permite al padre, madre o tutor configurar determinadas restricciones desde su propia cuenta.

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Desde el móvil de los padres se puede controlar el tiempo de uso

Uno de los controles que destaca la Policía Nacional es precisamente el límite diario de tiempo de pantalla. La función permite establecer cuánto tiempo puede utilizar el menor TikTok cada día, con la posibilidad de configurar límites diferentes en función de la jornada. La medida busca evitar que el uso de la red social se prolongue durante horas. TikTok ya aplica automáticamente determinadas restricciones de tiempo a las cuentas de adolescentes: los usuarios de entre 13 y 17 años tienen establecido un límite diario de 60 minutos. Cuando alcanzan ese tiempo, reciben un aviso y pueden decidir dejar de utilizar la aplicación o continuar introduciendo un código.

A través de la Sincronización Familiar, los padres pueden gestionar estos límites y consultar información sobre el tiempo que el adolescente ha pasado en TikTok. También pueden comprobar con qué frecuencia abre la aplicación, lo que permite hacerse una idea de sus hábitos de uso. La herramienta permite además establecer horarios en los que las notificaciones quedan silenciadas. Es una opción especialmente pensada para momentos como las horas de estudio o la noche, cuando los avisos del teléfono pueden convertirse en una distracción más.

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Una adolescente posa para una foto con un teléfono en el que se ve el logotipo de TikTok. (REUTERS / Hollie Adams)

TikTok establece ya de forma predeterminada algunas franjas de silencio según la edad. En las cuentas de usuarios de 13 a 15 años, las notificaciones push quedan desactivadas a partir de las 21:00 horas. Para quienes tienen entre 16 y 17 años, el periodo comienza a las 22:00 horas. Los padres pueden ampliar estos periodos mediante la Sincronización Familiar.

Contenido, búsquedas e interacciones: qué puede hacer el menor

Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de restringir determinados contenidos. Los padres pueden activar el Modo restringido y utilizar filtros de palabras clave para limitar la aparición de vídeos asociados a determinados términos o hashtags. También pueden gestionar algunas funciones relacionadas con las búsquedas y decidir si el adolescente puede buscar vídeos, hashtags o retransmisiones en directo.

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La privacidad es otro de los puntos centrales. Desde la Sincronización Familiar se pueden gestionar diferentes ajustes sobre quién puede interactuar con el menor, quién puede comentar sus vídeos o quién puede enviarle mensajes, aunque las posibilidades dependen de la edad del usuario. TikTok aplica de por sí restricciones diferentes en función de la edad. La plataforma establece los 13 años como edad mínima para utilizar el servicio. Entre los 13 y los 15 años, las cuentas son privadas por defecto y existen varias funciones que permanecen desactivadas. Por ejemplo, los menores de 16 años no pueden utilizar los mensajes directos y otros usuarios tampoco pueden descargar sus vídeos.

También existen limitaciones respecto a funciones como Duet y Stitch para los usuarios más jóvenes. A medida que el adolescente cumple años, algunas de estas restricciones se relajan y se amplían las posibilidades de interacción dentro de la plataforma. Desde la cuenta vinculada de los padres también es posible bloquear cuentas concretas y consultar determinadas listas relacionadas con la actividad del adolescente, como sus seguidores, las cuentas que sigue o los perfiles que ha bloqueado.

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“Los jóvenes le dan total veracidad a lo que ven en TikTok, y eso también es peligroso”, asegura Javi Hoyos. Después de años trabajando detrás de las cámaras y dirigiendo contenidos televisivos, el periodista y creador de contenido se ha convertido también en uno de los rostros más reconocibles de la crónica social en redes sociales y televisión

Cómo activarla

Para activar la Sincronización Familiar, el proceso comienza en la cuenta del adulto. Hay que abrir TikTok, entrar en el perfil y pulsar el menú de las tres líneas situado en la parte superior derecha. Después se accede a “Ajustes y privacidad” y, dentro de este apartado, a “Sincronización familiar”. Una vez allí, el adulto debe seleccionar que se trata del padre, madre o tutor y seguir las instrucciones para vincular la cuenta. Desde el dispositivo del adolescente se completa el proceso mediante el código QR o el enlace que proporciona TikTok. Una vez realizada la vinculación, las dos cuentas quedan asociadas y el adulto puede acceder a las diferentes herramientas de control disponibles.

La Policía Nacional, en su vídeo, resume la utilidad de esta herramienta en cuatro cuestiones: limitar el tiempo de uso, restringir contenidos, gestionar quién puede interactuar con el menor y programar periodos sin notificaciones. “Porque acompañarlos en el mundo online también es una manera de protegerlos”, señala el cuerpo policial en el vídeo, en el que anima a las familias a guardar y compartir la información sobre esta función.

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