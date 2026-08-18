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Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 19 de agosto: Petra contará toda la verdad y el marqués tomará medidas con Manuela y Alejo

Luisa y Bárbara recibirán la confesión de Petra en la ficción diaria de La 1

'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)
'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)
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Petra irrumpirá con una confesión que podría revelar toda la verdad sobre el robo de los bebés en el próximo episodio de Valle Salvaje, la serie de época de La 1 de RTVE. El capítulo 468, que se emitirá este miércoles a las 17:45 horas, recoge el peso de todo lo que se fraguó en los dos días anteriores y coloca a varios personajes ante un punto de no retorno.

Después de que el lunes arrancara la semana con la llegada del hijo de Adriana a la trama: Rosalía y Leonor lo conocieron por fin, mientras Dámaso volvía a apretar las tuercas a Mercedes y ordenaba a las parteras que prepararan al bebé para un fin que dejó a Petra completamente horrorizada. El martes, el capítulo de Valle Salvaje trasladó el foco al pulso nobiliario: don Hernando se presentó ante el duque para intentar hacerle reconsiderar la cesión del título, y Bárbara y Luisa decidieron contarle a Rafael toda la verdad.

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La jornada cerró con Dámaso irrumpiendo en la casa pequeña junto a Juan el de los obradores para poner a Victoria contra las cuerdas. Este miércoles, las consecuencias de esas dos jornadas llegan al mismo tiempo a Valle Salvaje. Braulio confirma a don Hernando que Manuela y Alejo se acercan demasiado, una situación que el marqués ya vivió con Leonardo y que no está dispuesto a que se repita. Don Hernando toma medidas de inmediato para cortar de raíz cualquier vínculo entre ambos jóvenes.

'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)
'Valle Salvaje', la ficción diaria de La 1 (RTVE)

Qué pasará el miércoles en ‘Valle Salvaje’

El otro gran frente del capítulo 468 lo abre la confesión de Petra. La partera, que el lunes descubrió los planes de Dámaso con el bebé, se presenta ante Luisa y Bárbara con una revelación que podría despejar todas las incógnitas que rodean al robo de los bebés, uno de los secretos más oscuros que arrastra la trama desde hace semanas. La pregunta que queda en el aire es si esta vez la verdad saldrá completa a la luz o si nuevos obstáculos volverán a enterrarla.

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La presión se trasladará así al entorno del marqués. Braulio confirmará a don Hernando que Manuela y Alejo se acercan demasiado, una información que empujará al marqués a tomar medidas para evitar que se repita lo que ocurrió con Leonardo. El capítulo anticipa que esa decisión marcará un nuevo movimiento interno en la trama del título y la autoridad dentro de Valle Salvaje.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Las tramas de ‘Valle Salvaje’

Con ese cruce de revelaciones y medidas preventivas, el capítulo del miércoles quedará atravesado por dos preguntas inmediatas: qué hará don Hernando para frenar el vínculo entre Manuela y Alejo, y hasta dónde llegará la confesión de Petra sobre el caso de los bebés.

La semana aún guarda más golpes de efecto. El jueves, Enriqueta advertirá a José Luis de que recuperar el título no lo librará de su deuda, mientras Bárbara y Luisa, conscientes del peligro que representa Dámaso, decidirán actuar. El viernes, todos los secretos estallarán en el Valle y Rosalía se romperá ante el duque para contarle una verdad que podría cambiar su relación para siempre: si se atreverá a confesarle que María es su hija.

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