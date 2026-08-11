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Así ha sido el quinto programa del ‘Grand Prix 2026′: no se puede dar por ganado hasta que no tengas el trofeo en la mano

La competición ha llegado muy igualada a ‘El Diccionario’, pero esta prueba, como casi siempre, ha terminado decantando la balanza

Así ha sido el quinto programa del ‘Grand Prix 2026′. (RTVE.es)
Así ha sido el quinto programa del ‘Grand Prix 2026′. (RTVE.es)
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La temporada del ‘Grand Prix 2026’ sigue acumulando emisiones. Otro lunes más de agosto, desde las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play, el programa más histórico del verano televisivo español ha vuelto. Ramón García, su presentador emblema, junto la compañía de Lalachus y Gorka Rodríguez, la nueva incorporación, y el ya establecido Wilbur forman un equipo que promete hacer todavía más entretenidas las noches del período estival.

En este quinto programa se han enfrentado dos pueblos con una historia y patrimonio cultural muy reseñable. Por un lado, Serranillos del Valle, bajo los colores del equipo amarillo, un municipio madrileño enclavado en la comarca de ‘La Sagra’, al sur de la capital, que tiene un museo al aire libre con elementos etnológicos tradicionales como una noria. Y, por otro, en el bando azul, ha competido Pravia, una localidad asturiana con tradición minera a orillas del río Nalón y el Cantábrico.

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Ambos pueblos han luchado por ganar su enfrentamiento y conseguir clasificarse para una de las semifinales del programa. Para ello, han contado con la ayuda de Raul Pérez, el humorista e imitador que ha construido su carrera entre la radio y la televisión, e Ivana Rodríguez la ganadora de ‘Top Chef: dulces y famosos’, hermana de Georgina y cuñada de Cristiano Ronaldo, como los míticos padrinos del ‘Grand Prix’, respectivamente.

La cucaña por petición popular

Caídas imposibles, chapuzones, carreras y mucho humor han vuelto a ser los ingredientes de una nueva entrega de ‘El Grand Prix del Verano’, que mantiene intacta la esencia de uno de los formatos más queridos por el público y que cada semana reúne a toda la familia frente al televisor.

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La cucaña ha vuelto este año por petición popular. (RTVE.es)
La cucaña ha vuelto este año por petición popular. (RTVE.es)

Como es habitual, los dos pueblos concursantes han tenido que demostrar su habilidad, rapidez y trabajo en equipo en algunos de los juegos más divertidos del programa. No han faltado las pruebas como “Pasión de capitanes”, que forma parte del previo del programa bajo el título de ‘El Grand Prix Presenta’, así como los juegos tradicionales que todos recordamos: “Los pingüinos matemáticos”, “La patata caliente”, “Los super bolos”, “Apicultura de altura”, “Hámsters a la carrera” o “Los troncos locos”.

Desde las primeras pruebas los dos pueblos ya han dejado claro que ninguno ha venido a ponérselo fácil al rival. Además, la cucaña ha vuelto este año por petición popular y sigue sorprendiendo con la agilidad de los concursantes, capaces de trepar por el mástil hasta conseguir la ansiada recompensa. Una semana más, la prueba demuestra que hay gente capaz de subir por donde el resto apenas conseguimos mantenernos enganchados un par de segundos.

Serranillos del Valle ha sido muy superior en ‘El diccionario’

Serranillos de Valle ha tomado la iniciativa durante las primeras pruebas pero Pravia ha conseguido neutralizar la ventaja poco a poco. Así, los dos pueblos han llegado a la prueba definitiva, ‘El diccionario’, la que como cada año lo decide todo, separados por un solo punto. Acumulando 25 puntos el municipio asturiano, frente a los 24 de la localidad madrileña. Y es que en este último reto de la noche se pueden ganar tres puntos si se da una respuesta correcta o se pierden tres puntos si se falla. Por si fuera poco, este año se ha añadido la novedad de que la última palabra vale 4 puntos tanto a favor como en contra.

"La patata caliente" es uno de eso juegos del 'Grand Prix' que siempre recordamos. (RTVE.es)
"La patata caliente" es uno de eso juegos del 'Grand Prix' que siempre recordamos. (RTVE.es)

Tras acumular varios fallos tanto de un lado como del otro, Serranillos del Valle ha logrado acertar una de las palabras, remontando así en el marcador y llegando a la última ronda como ganador, con 28 puntos. Por su parte, Pravia que ha respondido incorrectamente a absolutamente todas las palabras de ‘El Diccionario’ se ha quedado relegado al segundo lugar en esta quinta gala de ‘El Grand Prix 2026’ con 15 puntos. De esta manera, tanto el municipio de Madrid como el asturiano no se han logrado colocar en los primeros puestos de la clasificación general , y, por lo tanto, no se clasificarán para las semifinales.

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