Valentina se enfrenta a Begoña y Paula y Salva viven un momento de intimidad: avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 7 de octubre

Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La llegada de Hugo Brossard a Toledo pondrá patas arriba los planes de Gabriel en el próximo capítulo de Sueños de libertad. El empresario francés aparecerá en la colonia después de la llamada de Pablo y su presencia provocará una nueva confrontación en la dirección de la fábrica. Mientras tanto, Fina y Bianca volverán a acercarse y Begoña tendrá que enfrentarse a las dudas de Valentina sobre sus sentimientos hacia Andrés.

El episodio del miércoles 7 de octubre continuará así con varias de las tramas que han ido creciendo durante los primeros días de la semana. La tensión entre Begoña y Valentina, la situación de los De la Reina y el acercamiento entre Paula y Salva también tendrán nuevos avances.

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La semana comenzó con Gabriel estrechando el cerco sobre quienes podían estar filtrando sus movimientos. Después de que Valentina confesara a Begoña que había sido ella quien había informado sobre sus planes, el abogado centró sus sospechas en la secretaria. Al mismo tiempo, Miranda rechazó continuar con su acuerdo empresarial si los De la Reina no eran readmitidos, provocando un fuerte enfrentamiento con Gabriel.

Andrés, Hugo Bossard y Damián en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el terreno personal, Bianca sorprendió a Fina con un beso que Marta presenció. La escena confirmó los temores de la hija de Digna sobre un posible regreso de la relación entre ambas. El martes, Marta contó a Andrés lo que había visto y también se lo comunicó a Digna, aunque le pidió que no interviniera. Bianca, por su parte, reafirmó sus sentimientos hacia Fina. Mientras tanto, Gabriel amenazó a Begoña con quitarle la custodia de sus hijos si continuaba investigando sus movimientos.

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La jornada terminó con la llegada inesperada de Hugo Brossard a la colonia. Pablo había recurrido a él para intentar encontrar una solución a la complicada situación de la fábrica, una decisión que enfureció especialmente a Gabriel.

Capítulo 664 del miércoles 7 de octubre

El conflicto empresarial ocupará una parte importante del nuevo episodio. Gabriel no ocultará su enfado con Pablo después de descubrir que ha contactado con Hugo Brossard y que el empresario francés ha viajado hasta Toledo sin previo aviso.

Pablo defenderá su decisión y explicará que la situación de los De la Reina está teniendo consecuencias cada vez más graves para la empresa. Los despidos habrán provocado la pérdida de algunos de sus clientes más importantes y, a su juicio, la fábrica estará perdiendo posiciones. La discusión llegará a tal punto que Gabriel amenazará a Salazar con despedirlo. Sin embargo, finalmente optará por frenar sus represalias para evitar que el enfrentamiento genere todavía más problemas.

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Más tarde, Pablo se reunirá con Damián para ponerle al corriente de sus conversaciones con Hugo y Gabriel. También le hablará de Josema, el arquitecto que ha regresado a sus vidas y que se habrá comprometido a respetar el patrimonio inmobiliario construido por los De la Reina.

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Fina y Bianca volverán a dejarse llevar

La historia de Fina y Bianca dará uno de sus pasos más importantes. Después del beso que compartieron en casa de los De la Reina, Fina agradecerá a Bianca que haya conseguido tranquilizarla y ayudarla a recuperar la calma.

Bianca, consciente de todo lo que está ocurriendo entre ellas, se disculpará por haberla besado. Sin embargo, también le pedirá que deje de darle tantas vueltas a sus sentimientos y que ambas intenten vivir el momento sin pensar constantemente en las consecuencias.

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La conversación cambiará el rumbo de su relación. Fina y Bianca sucumbirán a la pasión y volverán a vivir un momento de intimidad, evocando las noches que compartieron durante su estancia en Argentina. El reencuentro demostrará que, pese a todo lo sucedido, la conexión entre ellas continúa intacta.

Fina y Bianca en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Valentina pedirá a Begoña que sea sincera

Begoña también tendrá que enfrentarse a una conversación incómoda con Valentina. La esposa de Gabriel acudirá a verla con la intención de aclarar lo sucedido, pero la secretaria aprovechará el encuentro para preguntarle directamente por Andrés.

Valentina le pedirá que deje de ocultar sus verdaderos sentimientos y que sea honesta con ella. Además, le exigirá una promesa: que nunca se interponga entre ella y Andrés. Después, Valentina hablará con Andrés y le trasladará su enfado tanto por la situación con Begoña como por las amenazas recibidas de Gabriel.

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Manuela en 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Paula y Salva estrecharán todavía más su vínculo

La trama de Paula y Salva también avanzará. Después de un gesto de la dependienta hacia Claudia, Paula tomará una decisión sobre su relación con ella y reconocerá que se equivocó en su manera de juzgarla. Por la noche, Paula y Salva volverán a compartir un momento de intimidad. El cantinero aprovechará la ocasión para abrirse emocionalmente y contarle algunos de los episodios más dolorosos de su pasado, entre ellos la muerte de su madre y su paso por prisión.

Manuela, por su parte, acudirá al dispensario para disculparse por su comportamiento durante la comida con los Salazar. Allí se encontrará con Miguel, quien le hará saber que nunca había conocido a una mujer tan peculiar como ella. Poco después, Pablo y Nieves coincidirán con Manuela y tratarán de convencerla de que no debe seguir preocupándose por lo ocurrido.

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Tasio y Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).