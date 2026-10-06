España

El Supremo da 48 horas a las partes para pronunciarse sobre qué nacionalizados por la ‘ley de nietos’ podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre

La convocatoria electoral acelera la causa abierta contra las altas en el CERA y obliga al Supremo a pedir alegaciones urgentes antes de decidir sobre los recursos contra su auto cautelar de septiembre

Tarjetas censales durante unas elecciones autonómicas en Cataluña. (Europa Press)
Tarjetas censales durante unas elecciones autonómicas en Cataluña. (Europa Press)
Guardar

El Tribunal Supremo ha dado a las partes personadas en los procedimientos sobre los efectos electorales de la llamada ‘ley de nietos’ un plazo de 48 horas para pronunciarse sobre la situación de los nacionalizados por esta vía ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo fija como límite las 15.00 horas del jueves 8 de octubre, en un trámite acelerado por la convocatoria de los comicios y que afecta tanto a quienes ya figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como a quienes todavía no han sido inscritos.

Las dos providencias, dictadas este martes por la Sección Cuarta de la Sala Tercera, responden a los escritos presentados el lunes por Iustitia Europa y Vox después de que el Gobierno convocara oficialmente las elecciones generales. Los dos partidos tienen recurridas ante el Supremo las actuaciones de la Junta Electoral Central relacionadas con las altas en el CERA derivadas de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

PUBLICIDAD

Ahora, el tribunal incorpora la celebración de las elecciones del 29-N al procedimiento y da traslado de los escritos al resto de las partes para que formulen las alegaciones que consideren oportunas. La Sala les pide, además, que extiendan esas alegaciones al emplazamiento de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante el derecho de opción previsto en esa disposición de la Ley 20/2022.

El plazo es especialmente corto: las partes deberán presentar sus alegaciones en 48 horas y, en cualquier caso, antes de las tres de la tarde del jueves. Una vez recibidas, el Supremo deberá abordar las cuestiones planteadas en estos nuevos escritos en un procedimiento en el que está pendiente de resolver el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares acordadas en septiembre.

PUBLICIDAD

Un plazo exprés ante unas elecciones ya convocadas

El adelanto electoral ha cambiado los tiempos de una causa que hasta ahora se estaba desarrollando sin unos comicios generales concretos en el horizonte. El 29 de noviembre habrá elecciones y el censo que se utilizará para esos comicios quedó cerrado el 1 de agosto, un mes antes de que el Supremo adoptara sus medidas cautelares.

Precisamente esta circunstancia es la que ha llevado a Iustitia Europa a acudir de nuevo al Alto Tribunal. El partido presentó el lunes un escrito urgente en el que advertía de que el censo electoral de las elecciones ya estaba cerrado y reclamaba que se concretara cómo debían ejecutarse las medidas acordadas por el Supremo el pasado mes de septiembre. La formación sostiene que permitir que produzcan efectos electorales inscripciones afectadas por la suspensión cautelar podría comprometer las garantías del proceso. Vox, por su parte, también presentó un escrito ante el Supremo tras la convocatoria de las elecciones. Las dos iniciativas han desembocado en las providencias dictadas este martes.

La cuestión de fondo no es la validez de las nacionalidades concedidas al amparo de la llamada ‘ley de nietos’. Lo que está en discusión ante el Supremo son sus efectos en el censo electoral y, en particular, las condiciones en las que determinadas personas nacionalizadas mediante esta vía pueden ejercer el derecho de sufragio desde el extranjero.

La Sala ya estableció en septiembre una serie de medidas cautelares después de estudiar los recursos de Iustitia Europa y Vox contra un acuerdo de la Junta Electoral Central. El tribunal consideró entonces que existía un riesgo que justificaba actuar antes de resolver definitivamente el fondo del litigio. En concreto, el Supremo acordó suspender determinados efectos electorales de las inscripciones en el CERA vinculadas a la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La decisión distinguía entre quienes ya estaban inscritos en el censo exterior y quienes todavía no habían completado su inscripción.

Temas Relacionados

Ley de Nietos EspañaElecciones Generales España 2026Tribunal SupremoJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El alcalde de Palma exige a la Delegación del Gobierno desalojar la acampada tras denuncias de sexismo y acoso sexual

Reclama a la Delegación del Gobierno en Baleares una actuación inmediata después de que el colectivo Flama alertara de comportamientos sexistas, presuntos episodios de acoso sexual

El alcalde de Palma exige a la Delegación del Gobierno desalojar la acampada tras denuncias de sexismo y acoso sexual

El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’

Santiago Pedraz le tomará declaración el próximo 28 de octubre y le reclama que aporte los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española que presentó para acogerse a la Ley de Memoria Democrática

El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Detenido tras atropellar a cinco ciclistas y tratar de embestirlas de nuevo: disfrutaba de un permiso penitenciario mientras cumplía condena por homicidio

Dos de las mujeres sufrieron heridas graves. Los hechos han ocurrido en una carretera de Cañadas de San Pedro, en Murcia

Detenido tras atropellar a cinco ciclistas y tratar de embestirlas de nuevo: disfrutaba de un permiso penitenciario mientras cumplía condena por homicidio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’

El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’

Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años: estas son las nuevas normas de la DGT para estos vehículos

Los diputados recibirán cerca de 10.000 euros de indemnización tras la disolución de las Cortes al convocar elecciones

El PP pide a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación

Pedro Sánchez aprueba los dos decretos de vivienda para convalidarlos en la Comisión Permanente del Congreso, donde no necesita el voto de Junts: “No vamos a tirar la toalla”

ECONOMÍA

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

Préstamos de 50.000 euros sin intereses ni límite de edad para comprar la primera vivienda: el extra que suma el Gobierno a los decretos

Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida

A qué hora y dónde ver el partido Croacia - España de la Nations League gratis: La Roja busca el pleno de victorias ante una rival herida

La reflexión del jugador Dani Carvajal sobre sus inversiones en vivienda: “Lo primero que hice cuando fiché por el Bayer Leverkusen fue comprarle una casa a mis padres”

Carlos Alcaraz, a su equipo tras conquistar el ATP 500 de Tokio: “Ha sido un largo proceso con la lesión, con subidas y bajadas, pero es increíble lo que hemos logrado”

Carlos Alcaraz revalida el título en Tokio tras imponerse a un combativo Lehecka

Marc Márquez se salta la carrera de karts en Motegi y manda a un doble: “Estamos para luchar por campeonatos, no para el cachondeo”