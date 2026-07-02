Intervienen mil botellas del 'gas de la risa' cuando embarcaban de Dénia a las islas

Dénia (Alicante), 2 jul (EFE).- Un total de 1.008 botellas de óxido nitroso, más conocido como el alucinógeno 'gas de la risa', han sido intervenidas cuando iban a ser embarcadas en una furgoneta en el puerto de Dénia (Alicante) con dirección a las islas Baleares.

La Guardia Civil ha informado este jueves de la actuación desarrollada el pasado mayo durante un control rutinario dirigido a prevenir el tráfico de sustancias y la seguridad en el embarque del ferry hacia las Islas Baleares y el conductor, de 38 años, no pudo justificar la procedencia de la mercancía transportada.

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Los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras identificaron al conductor con 168 cajas que contenían 1.008 botellas de óxido nitroso de 640 gramos cada una, todo ello con un valor aproximado de más de 35.000 euros.

La mercancía intervenida quedó a disposición de la Aduana e Impuestos Especiales de Alicante, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del producto, sin descartar nuevas actuaciones relacionadas con este caso.

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La Guardia Civil ha indicado que el óxido nitroso tiene actualmente un uso recreativo como sustancia psicoactiva debido a sus efectos, que son rápidos y de corta duración, proporcionando sensación momentánea de euforia y desinhibición.

Popularmente se conoce como “gas de la risa” y su consumo ha crecido en entornos de ocio nocturno, a menudo inhalado mediante globos llenos con el gas proveniente de botellas iguales o similares a las intervenidas en esta actuación.

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El instituto armado ha recordado que el consumo de esta sustancia puede provocar graves riesgos para salud, además de provocar alucinaciones visuales y auditivas, hipoxia, daño neurológico grave y quemaduras por frío, entre otros efectos adversos. EFE