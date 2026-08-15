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El chef Jordi Cruz revela el orden correcto para aliñar una ensalada: “Cada uno lo hace en el orden que desea, pero si hacemos caso a la lógica, asi es como se hace”

El cocinero estrella Michelín explica por qué seguir un orden puede marcar la diferencia al preparar este plato tan habitual

Cada uno aliña como quiere, pero Jordi explica la manera lógica
Montaje Infobae en el que aparece Jordi Cruz
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Las ensaladas son uno de los platos más típicos del verano español. La mediterránea es uno de esos clásicos que no falla durante los meses más calurosos del año. Sin embargo, cada uno aliña este plato de manera diferente.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado Jordi Cruz. El cocinero estrella Michelin y jurado del programa MasterChef ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que explica el orden que debemos seguir. “Evidentemente, cada uno se aliña la ensalada en el orden y la cantidad que desea. Pero si hacemos caso a la lógica, ¿qué tendríamos que hacer?“.

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El orden correcto para aliñar una ensalada

Según Jordi Cruz, el orden tiene una explicación relacionada con la forma en la que se integran los ingredientes. El cocinero recomienda comenzar por el vinagre y, posteriormente, la sal. Este líquido permite disolver la sal antes de incorporar el resto del aliño, algo clave para la textura final. De esta manera, se evita que los cristales de sal queden sin disolver y terminen concentrándose en determinados puntos de la ensalada.

Una vez incorporados el vinagre y la sal, el siguiente paso consiste en trabajarlos ligeramente para que ambos queden bien integrados. Después de eso, llega el turno del aceite de oliva, que debe añadirse al final.

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El motivo, según explica el chef, es que el aceite puede actuar como una especie de barrera. Si se incorpora antes de que la sal se haya disuelto correctamente, puede dificultar que esta se integre con el vinagre. El resultado serían pequeños granos de sal que permanecen sin disolver y que pueden resultar desagradables al comer la ensalada.

Por tanto, la secuencia que propone el cocinero es sencilla: primero el vinagre, después la sal y, por último, el aceite. Una recomendación que parte de la lógica de cómo se mezclan estos ingredientes y que permite conseguir un aliño más homogéneo.

La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

La receta de vinagreta perfecta de Jordi Cruz

Más allá del orden de los ingredientes, Jordi Cruz también comparte una receta de vinagreta para quienes quieran preparar un aliño más elaborado. Para ello, propone utilizar 150 mililitros de aceite de oliva, 50 mililitros del vinagre que más guste y entre tres y cuatro gramos de sal.

A esta mezcla añade 15 mililitros de agua, un ingrediente que, según explica el cocinero, ayuda a conseguir una emulsión más estable. A partir de aquí, la receta puede personalizarse al gusto con otros ingredientes. Entre sus propuestas se encuentran 10 gramos de mostaza o miel, aunque también pueden incorporarse otros elementos en función del resultado que se busque.

Una vez reunidos todos los ingredientes, Jordi Cruz recomienda utilizar un aparato eléctrico o unas varillas para mezclarlos durante unos segundos. De esta forma, se obtiene rápidamente una vinagreta emulsionada y lista para añadir a cualquier ensalada. Con este sencillo truco, una preparación cotidiana puede ofrecer un resultado diferente. Además, es versátil y puede adaptarse a distintos ingredientes y preferencias.

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