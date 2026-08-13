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Marlaska defiende la relación con Marruecos para evitar una nueva entrada masiva en Ceuta

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Ceuta, 13 ago (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la cooperación y complicidad "absolutamente fuera de toda duda" con Marruecos como uno de los elementos fundamentales para impedir que vuelva a producirse una nueva entrada masiva de inmigrantes como la de finales de julio.

Marlaska ha hecho estas declaraciones en Ceuta a preguntas de los periodistas después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, afirmara este pasado miércoles a EFE que el Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes.

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El titular español de Interior ha calificado este jueves la relación con Marruecos de estrecha, leal y basada en la confianza, y ha destacado que esa colaboración ha permitido durante años combatir las redes dedicadas al tráfico de migrantes.

Preguntado por la posibilidad de que la entrada masiva haya generado un riesgo de terrorismo o radicalización, Marlaska lo ha descartado.

"No existe ningún riesgo de amenaza terrorista", ha afirmado, aunque ha asegurado que las autoridades mantienen monitorizadas a las personas que entraron y una comunicación permanente con Marruecos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

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También ha reconocido que la normalidad todavía no se ha recuperado por completo en Ceuta y ha destacado la actitud de los ciudadanos durante estas dos semanas.

El ministro ha asegurado que el Gobierno mantendrá los medios necesarios para recuperar cuanto antes esa normalidad y evitar que vuelvan a repetirse acontecimientos como los del 30 y el 31 de julio.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, a su incomparecencia en el Senado este miércoles para abordar la crisis migratoria de Ceuta y ha señalado que el Gobierno "en ningún momento" ha omitido la "obligación" de comparecer en sede parlamentaria.

Son "dos obligaciones principales" en el día a día del Ejecutivo: la gestión de emergencias como la de Ceuta "trabajando, coordinando y gestionando todos los medios necesarios", y el sometimiento al control parlamentario.

En este sentido, ha hecho hincapié en que irá al Congreso de los Diputados a finales de agosto "sin perjuicio de comparecer donde sea". EFE

jmr-dmg/erv/jlg

(Foto) (Vídeo)

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