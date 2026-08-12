España
Agregar Infobae enGoogle

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves

La nueva escala asigna una puntuación de 0 a 10 según las áreas cerebrales que han recuperado el riego sanguíneo

El equipo del Hospital de Bellvitge detrás del desarrollo de esta nueva herramienta para los ictus (Hospital de Bellvitge)
El equipo del Hospital de Bellvitge detrás del desarrollo de esta nueva herramienta para los ictus (Hospital de Bellvitge)
Guardar

La oclusión de la arteria basilar es una de las formas más graves de ictus isquémico. Aunque representa alrededor del 10 % de los ictus provocados por la obstrucción de una gran arteria, se encuentra entre los que presentan mayores tasas de mortalidad y discapacidad. Ahora, un equipo del Hospital Universitario de Bellvitge ha desarrollado y validado de forma preliminar una nueva herramienta, denominada bTICI, que permite evaluar con mayor precisión qué regiones de la parte posterior del cerebro recuperan el flujo sanguíneo después de una trombectomía mecánica.

El estudio, liderado por el doctor Antonio López-Rueda, neurorradiólogo intervencionista del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital de Bellvitge, se ha publicado en la revista Radiología, de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM). La trombectomía mecánica permite retirar mediante un catéter el coágulo que bloquea una gran arteria y restablecer el flujo sanguíneo en pacientes en los que está indicada. Para medir la eficacia de la reperfusión, los profesionales sanitarios utilizan desde hace años la escala internacional mTICI.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta herramienta fue diseñada para valorar los ictus que afectan a la circulación anterior, principalmente la arteria carótida interna y la arteria cerebral media, y no específicamente los provocados por una oclusión de la arteria basilar. “Las escalas que utilizamos están descritas para la circulación anterior, pero no para la oclusión de la arteria basilar. En la circulación posterior, hablar de reperfusión parcial es demasiado inespecífico y resulta difícil de interpretar”, explica el doctor López-Rueda.

La principal limitación de la mTICI es que no permite distinguir con suficiente precisión qué estructuras permanecen sin irrigación. “Clínicamente, no es lo mismo dejar sin irrigación una parte del cerebelo que una zona vital como la protuberancia o el mesencéfalo, que forman parte del tronco del encéfalo. La mTICI no distingue con suficiente precisión entre estas estructuras críticas, y eso limita su capacidad para predecir si el paciente tendrá una buena recuperación funcional”, añade.

PUBLICIDAD

Diez puntos para valorar las zonas recuperadas

La nueva escala bTICI asigna una puntuación de 0 a 10 según las áreas cerebrales que han recuperado el riego sanguíneo. El sistema otorga distinto peso a cada región: la falta de irrigación adecuada en la protuberancia o el mesencéfalo, estructuras del tronco del encéfalo vinculadas a funciones vitales, supone una penalización de dos puntos. En el caso del tálamo, el lóbulo occipital o el cerebelo, se resta un punto.

“Esta escala permite conocer no solo cuánta irrigación se ha recuperado, sino también en qué zonas del cerebro. Esta diferencia es importante para estimar mejor el pronóstico del paciente”, explica el especialista.

Para evaluar la herramienta, el equipo analizó retrospectivamente los datos de 98 pacientes tratados en Bellvitge entre 2014 y 2023. Después de tener en cuenta factores como la edad, la gravedad del ictus y el nivel de conciencia, una puntuación bTICI de 7 o más se relacionó con casi diez veces más probabilidades de alcanzar un buen estado funcional a los 90 días. En cambio, el criterio empleado habitualmente por la mTICI para determinar una reperfusión satisfactoria no mostró esta asociación.

Según los investigadores, se trata de la primera escala publicada específicamente diseñada para valorar mediante angiografía la reperfusión de la arteria basilar después de una trombectomía mecánica.

El ictus: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Validación en hospitales de toda España

Los resultados son todavía preliminares. Además, el estudio se realizó en un único centro y de forma retrospectiva, por lo que será necesario confirmar los hallazgos con un número mayor de pacientes antes de incorporar la bTICI de manera generalizada a la práctica clínica.

Con este objetivo, el equipo del Hospital Universitario de Bellvitge ya ha iniciado una validación multicéntrica en varios hospitales españoles para el que esperan tener resultados a principios de 2027. “Creemos que esta escala tiene potencial para incorporarse a futuros ensayos clínicos y a la práctica clínica habitual”, concluye el doctor López-Rueda.

Temas Relacionados

IctusEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

La playa sin vistas al mar: el rincón del Cantábrico que depende de las mareas y su ‘bufar’ alerta a los aldeaños

Entre prados, cuevas y acantilados aparece una playa de lo más peculiar que parece pertenecer a otro paisaje

La playa sin vistas al mar: el rincón del Cantábrico que depende de las mareas y su ‘bufar’ alerta a los aldeaños

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Los fabricantes y mecánicos coinciden en que una posición incorrecta del vehículo durante largos periodos puede acabar provocando problemas mecánicos y estructurales

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Qué hacer si tengo síntomas en los ojos después de ver el eclipse

Mirar el eclipse sin unas gafas homologadas puede provocar daños permanentes en la vista

Qué hacer si tengo síntomas en los ojos después de ver el eclipse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las mujeres jóvenes estudian más que nunca, pero ganan menos y trabajan más a tiempo parcial

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”