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Baleares equipara las bebidas energéticas al alcohol y el tabaco: prohíbe su venta a menores de 18 años con multas de hasta 60.000 euros

La norma autonómica, que entra en vigor este miércoles, impide en todo el archipiélago el suministro a menores de estos productos y califica su incumplimiento como infracción grave

Ocho bebidas energéticas al día. (Unsplash)
Imagen de recurso de una persona que compra bebidas energéticas. (Unsplash)
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Baleares prohíbe desde este miércoles la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años y las ha situado, a efectos de restricción comercial, al mismo nivel que el alcohol y el tabaco. La medida ha entrado en vigor con el decreto ley de protección de la salud pública aprobado por el Govern el pasado viernes y prevé sanciones de hasta 60.000 euros.

La nueva norma impide en todo el archipiélago la venta, el suministro o la entrega de estas bebidas a menores y califica su incumplimiento como infracción grave en la Ley 4/2005 sobre drogodependencias y otras adicciones de las Illes Baleares, con multas de entre 6.001 y 60.000 euros.

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Según detalla la norma , se consideran bebidas energéticas las no alcohólicas con un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, y que incorporan habitualmente azúcares y otros estimulantes como la taurina, la guaraná o la glucurolactona. Ese criterio se ajusta al Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

El Govern justifica la decisión por el aumento del consumo entre adolescentes y por los riesgos sanitarios asociados a estos productos, tanto cuando se toman solos como cuando se mezclan con alcohol.

La mezcla con alcohol preocupa al Govern

La preocupación del Ejecutivo autonómico se apoya en los datos de la encuesta ESTUDES 2023. El 47,7 % de los estudiantes de entre 14 y 18 años había consumido bebidas energéticas en el último mes y el 19,5 % admitía haberlas mezclado con alcohol en ese mismo periodo.

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El consumo fue más frecuente entre chicos, con un 54,4%, que entre chicas, con un 40,7%, aunque el uso era elevado en ambos grupos. La norma nace con el objetivo explícito de proteger a niños y adolescentes frente a esos riesgos.

El texto vincula estas bebidas con problemas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y el aumento del riesgo cardiovascular. También subraya que la cafeína actúa principalmente como antagonista de los receptores de adenosina, un mecanismo que explica el aumento de alerta, el retraso del sueño y parte de los síntomas de exceso de estimulación.

La parte más delicada, según la justificación del decreto, es la combinación con alcohol entre adolescentes y adultos jóvenes. El principal riesgo no es una potenciación directa de la toxicidad del alcohol, sino la reducción de la percepción subjetiva de sedación o embriaguez sin que disminuyan ni la alcoholemia ni el deterioro psicomotor.

Crecen un 4% las ventas de cervezas sin alcohol en España.

Esa alteración de la percepción favorece un mayor consumo de alcohol, retrasa el reconocimiento de la intoxicación y aumenta los accidentes y las conductas de riesgo. El texto autonómico sostiene que, si el consumo de alcohol en menores ya resulta inaceptable por sí mismo, su mezcla con bebidas energéticas empuja hacia un uso más intenso y abusivo.

La entrada en vigor de la prohibición obliga ahora a supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores a adaptar sus procedimientos de venta y de control de edad. El Govern ha reconocido ese esfuerzo de ajuste y ha agradecido la colaboración del sector comercial para aplicar una medida incorporada ya al artículo 6 de la ley balear, que desde este miércoles prohíbe expresamente ofrecer, vender o entregar bebidas alcohólicas, tabaco y bebidas energéticas a cualquier persona menor de edad.

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