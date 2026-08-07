Baleares prohibe la venta de bebidas energéticas a menores y el gas de la risa para ocio

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Palma, 7 ago (EFE).- El Govern balear ha aprobado este viernes un decreto ley para prohibir la distribución y venta de bebidas energéticas a menores de edad y para impedir la venta del óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa, con fines recreativos.

Lo ha explicado la consellera de Salud de Baleares, Manuela García, en una rueda de prensa en Palma, en la que ha detallado que el objetivo de prohibir las bebidas energéticas es proteger a la infancia y adolescencia, y las ha diferenciado de las isotónicas, que "no tienen nada que ver".

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"Todas las decisiones están basadas en datos y evidencias científicas", ha manifestado.

Ha argumentado que la "infancia y adolescencia es una etapa donde se está produciendo la maduración cerebral, física y conductual" del menor, puesto que en ella se forja "la manera de actuar" de la persona durante la edad adulta.

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"Es evidente que existe un problema de salud pública con los das dos medidas que hemos aprobado", ha añadido.

Ha citado datos de 2023 en los que se detalla que el 47,7 % de los jóvenes de entre 14 y 18 años ha tomado de manera habitual este tipo de bebidas, y que uno de cada cinco en esa misma franja de edad las mezcla con alcohol.

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García ha recordado que las bebidas energéticas "no aportan ningún valor nutricional" y están asociadas a problemas de salud como el incremento de la presión arterial, alteraciones del sueño, la ansiedad o las palpitaciones.

Además, ha detallado que su combinación con alcohol es peligrosa, puesto que reduce "la capacidad de percepción de embriaguez" de la persona, con lo que "incrementa la dosis de alcoholemia".

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Contra el uso recreativo del óxido nitroso

El decreto también prevé la prohibición del óxido nitroso con fines recreativos, si bien los usos médicos, odontológicos o en la industria alimentaria van a seguir son legales y van a continuar.

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La consellera de Salud ha advertido de que un 1,7 % de los jóvenes en 2025 consumía óxido nitroso "de manera crónica", y aunque puede parecer una cifra baja, la realidad es que se trata de "un problema de salud pública de primer orden".

Ha relatado que cuando el óxido nitroso "se toma inhalado a través de unos cartuchos", llega al cerebro y provoca "un efecto euforizante" que puede tardar entre 15 y 45 minutos , y que además es fácil de consumir, barato y "no hay percepción total del riesgo".

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Además, ha advertido de que su consumo agudo puede causar afectaciones tales como quemaduras en la boca o las vías respiratorias, problemas en la vocalización y de la percepción o una disminución de la sensibilidad.

García también ha explicado que cuando el uso del gas de la risa es crónico puede provocar alteraciones neurológicas graves, como "parálisis de cintura para abajo y alteraciones de esfínteres" derivados de un déficit de vitamina B12, sin que exista "ningún tipo de terapia".

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"Los dos puntos que trata este decreto ley de medidas en salud pública están vinculados a la protección del menor, son muy necesarios y realmente vienen abalados por loa datos como por la evidencia científica", ha remarcado. EFE