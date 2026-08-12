Felipe VI celebra con amigos a bordo de un velero la recuperación de Jaime Anglada

Las imágenes más distendidas del monarca en años muestran al Rey compartiendo champán con el cantautor mallorquín a bordo de un velero. (Diez Minutos)

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Las imágenes más relajadas del rey en años llegaron el domingo 9 de agosto a bordo de un velero en aguas de Mallorca. Felipe VI en bañador, junto a un grupo de amigos, brindando con champán por la recuperación de Jaime Anglada, el cantautor mallorquín que estuvo a punto de perder la vida hace un año tras un grave atropello en Palma.

La jornada marinera quedó recogida en fotografías que publica en exclusiva la revista Diez Minutos en su edición en papel, y que muestran al monarca como pocas veces se le ve: sin agenda, sin protocolo, disfrutando del mar con quienes considera sus amigos más cercanos. El grupo se bañó en el Mediterráneo para combatir el calor y, después del chapuzón, compartió una comida ligera en cubierta. Fue entonces cuando descorcharon lo que parecía una botella de champán. El brindis tenía el motivo claro de celebrar que Anglada, 53 años, sigue vivo y avanza en su recuperación.

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Un accidente que estuvo a punto de costarle la vida

El cantante sufrió el 8 de agosto de 2025 uno de los accidentes más graves de los últimos años en el mundo de la música española. Circulaba en moto por la avenida Joan Miró de Palma cuando un coche conducido por un joven de 20 años, que más que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida, invadió su carril tras una maniobra prohibida. El conductor huyó del lugar sin prestar auxilio, aunque fue detenido horas después gracias a varios testigos que facilitaron la matrícula a la Policía Local. Anglada ingresó en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases, donde permaneció 18 días. Sufrió un traumatismo craneoencefálico y múltiples politraumatismos que requirieron varias intervenciones quirúrgicas: los médicos le colocaron placas metálicas en la pelvis, le recolocaron la cabeza del fémur y lo operaron de mandíbula y muñeca. Recibió el alta hospitalaria a principios de septiembre de 2025.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel/Europa Press)

Durante aquellos días, Felipe VI se mantuvo en contacto permanente con el entorno del artista, pendiente de su evolución. La amistad entre ambos, forjada a lo largo de décadas, quedó en evidencia entonces y volvió a quedar en evidencia el domingo frente a las costas mallorquinas.

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Un año después del accidente, Anglada todavía no ha recuperado plenamente la voz ni la forma física anterior al atropello. Tampoco recuerda el momento exacto del impacto. Con todo, tiene previsto regresar a los escenarios el 7 de noviembre en el Teatre Principal de Palma, una cita que marcará el inicio de una nueva etapa.

Un verano marcado por la agenda institucional

Presidentes de varios países de Latinoamérica, entre ellos el rey Felipe VI. REUTERS/Leslie Moreno

La jornada del velero llegó al final de unas vacaciones del rey marcadas por la actividad institucional. Felipe VI aterrizó en Palma el 23 de julio, pero los incendios que afectaron a distintos puntos de España y la crisis migratoria en Ceuta y Melilla condicionaron sus primeros días en la isla. A eso se sumaron dos viajes transoceánicos: uno para la toma de posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y otro para la del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. El 8 de agosto, tras aterrizar de vuelta desde Cali, presidió la entrega de premios de la Copa del Rey MAPFRE de vela, en la que su barco, el Hispania, quedó en segundo lugar. Esa misma noche se reunió con Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para cenar en el restaurante Mia, en el Portitxol.

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El domingo 9 de agosto, ya con la agenda oficial cerrada, Felipe VI eligió el mar y la compañía de sus amigos para dar inicio a su descanso privado. Próximamente se reunirá de nuevo con doña Letizia y sus hijas para continuar el veraneo, unas vacaciones especialmente significativas para Leonor, que en octubre comenzará su etapa universitaria tras completar su formación militar.