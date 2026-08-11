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Por qué es importante limpiar la almohada y cómo hacerlo según los expertos

Hay que tener en cuenta el material del que está hecho y secarla adecuadamente

Es importante mantener limpia tu almohada
Mujer con una almohada
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La almohada es uno de los objetos cotidianos que más uso se le da, ya que la utilizamos durante varias horas cada noche. Además, es fundamental para garantizar un buen descanso y mantener una postura adecuada.

Sin embargo, al utilizarla todos los días, acumula restos de sudor, polvo, grasas y otros residuos. Por este motivo, es importante tener una buena higiene, saber cuándo limpiarla y cada cuánto tiempo hay que hacerlo.

Por qué es importante limpiar la almohada

Limpiar la almohada es importante, sobre todo porque está en contacto directo con la cara y la cabeza durante varias horas cada noche. Cabe destacar que, según explica la lavandería Lots of Luv Laundry en su web, los ácaros sueltan excrementos en las almohadas, que son una de las principales causas de alergia y asma. También hay otros alérgenos, como el polen o los pelos de mascotas, que pueden quedar incrustados en la almohada.

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Por tanto, mantenerla limpia también puede contribuir a crear un entorno de descanso más saludable. Sin embargo, no significa que lavarla vaya a mejorar mágicamente la calidad del sueño de todas las personas.

Cómo limpiar la almohada según su material

No todas las almohadas se pueden limpiar de la misma manera. El procedimiento depende principalmente del material con el que esté fabricado su relleno, por lo que antes de lavarla es fundamental consultar la etiqueta y seguir las instrucciones del fabricante.

Algunas pueden introducirse en la lavadora, mientras que otras solo admiten una limpieza superficial o a mano. Utilizar agua, detergente o calor cuando el material no lo permite puede provocar que la almohada pierda su forma, se deteriore o deje de ofrecer el mismo nivel de soporte.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Las almohadas sintéticas, de poliéster o fibra suelen poder lavarse en la lavadora, aunque siempre es necesario consultar previamente la etiqueta. En general, se recomienda utilizar un programa delicado, agua fría o templada y detergente suave. Si el fabricante permite utilizar la secadora, debe hacerse a baja temperatura y, una vez seca, conviene ahuecarla para recuperar su forma.

Las de plumas necesitan un mayor cuidado. Algunas pueden lavarse a máquina, mientras que otras necesitan limpieza en seco. Se aconseja utilizar un programa delicado, con agua fría o templada y detergente suave. También puede ser recomendable realizar un aclarado adicional y secarlas a baja temperatura, ahuecando el relleno durante el proceso.

En cambio, las viscoelásticas no suelen ser aptas para lavadora ni secadora. Lo más adecuado es retirar la funda y limpiar las manchas con un paño ligeramente humedecido y detergente suave. En las almohadas de látex, tampoco se recomienda utilizar estos electrodomésticos. Pueden limpiarse de forma localizada o a mano si el fabricante lo permite, sin retorcerlas y dejándolas secar completamente al aire.

Independientemente del material, el secado es una parte fundamental. El tiempo necesario dependerá del relleno y del método utilizado, pero hay que asegurarse de que esté completamente seca antes de volver a utilizarla. Además, si la almohada tiene una funda extraíble, esta puede lavarse por separado y con mayor frecuencia para reducir la acumulación de suciedad.

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